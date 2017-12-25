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Культура & Образование
25 декабря 2017, 10:19
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Якутские школьники приняли участие в первом чемпионате корпораций «Профессионалы будущего»

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» подвел итоги первого чемпионата корпораций для юниоров по методике JuniorSkills.

Первый чемпионат корпораций «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills проходил с 14 по 17 декабря в технопарке «Сколково» по инициативе Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке промышленной группы «Базовый элемент». В нем приняли участие 144 юниора в возрасте от 10 до 17 лет из 20 регионов России. Это новый этап развития программы ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников «JuniorSkills – профессионалы будущего», инициированной Фондом «Вольное Дело» в 2014 году.

В чемпионате  Республику Саха (Якутия) представили:

— В компетенции «Прототипирование»: Кейсевич Вадим, ученик 8 класса МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33» г. Якутск, Галиуллин Арслан, ученик 8 класса  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33» г. Якутск. Руководитель — Иванов Игорь Олегович, педагог дополнительного образования ГАНОУ РС(Я) «РРЦ «Юные якутяне».

— В компетенции «Интернет вещей»: Чахов Софрон, ученик 8 класса МБОУ «Жиганская средняя общеобразовательная школа» с. Жиганск, Никифоров Николай, ученик 8 класса МБОУ «Жиганская средняя общеобразовательная школа» с. Жиганск Жиганского улуса. Руководитель — Иванов Андрей Владимирович, учитель информатики МБОУ «Жиганская средняя общеобразовательная школа» с. Жиганск.

Абсолютным победителем в общекомандном зачете стала сборная Москвы (11 команд), завоевавшая «золото» за производство вендингового аппарата и «серебро» за создание робототехнического комплекса по обследованию и сервису инженерных сетей. Кроме того, юниоры из Москвы получили шесть первых мест, два вторых и одно третье за владение компетенциями.

На втором месте – сборная Новосибирской области (12 команд), также завоевавшая «золото» (за производство инженерного робота) и серебро (за изготовление вендингового аппарата) в юниорских корпорациях, где большинство составляли новосибирцы. Юные профессионалы принесли также своему региону «бронзу» в составе межрегиональной корпорации по изготовлению вендингового аппарата, а также одно первое, два вторых и два третьих места за владение компетенциями.

Третьими в общекомандном зачете стали ребята из Свердловской области (16 команд), завоевавшие две бронзы в составе межрегиональных корпораций, а также 7 дипломов второй и третьей степени за владение компетенциями.

Среди регионов-лидеров стоит также отметить Краснодарский край (третье место по количеству баллов на одну команду после Москвы и Новосибирской области), Воронежскую область (три команды) и Красноярский край (две команды) — все команды из этих регионов вернулись домой с «золотом» или «серебром».

В неофициальном «шефском» зачете лидируют En+ Group, поддержавшая команды из Красноярского края; ОК РУСАЛ с подшефными юниорами из Свердловской области и АгроХолдинг «Кубань», направивший ребят из Краснодарского края.

Все участники чемпионата были разделены на 12 корпораций по 12 человек в каждой, по два носителя разных компетенций. В каждой корпорации юниоры представляли 6 профессиональных компетенций. В общей сложности на соревнованиях были представлены 9 компетенций: «Инженерный дизайн», «Мехатроника», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электроника», «Интернет вещей», «Прототипирование», «Мобильная робототехника», «Нейротехнологии», «Композитные технологии/Аэрокосмическая инженерия».

Чемпионат корпораций – это состязания команд (корпораций) по выполнению производственных заказов предприятий реального сектора экономики. Формат чемпионата моделировал процесс реального производства. В течение трех дней школьники работали над решением следующих  производственных задач: выпуск вендингового аппарата для продажи сельскохозяйственной продукции (в этом виде соревновались 5 «корпораций») и создание робототехнического комплекса по обследованию и сервису инженерных сетей (7 «корпораций»).

Заказчиками продукции и «шефами» команд юниоров выступили En+ Group, ОК РУСАЛ, «Группа ГАЗ», АгроХолдинг «Кубань», «Базэл Аэро», входящие в периметр промышленной группы «Базовый Элемент». Представители компаний также оценивали работу школьников в качестве экспертов и членов жюри.

Наши ребята получили первый опыт участия в подобного рода чемпионатах. Пожелаем им успешного участия в дальнейших соревнованиях!

О Фонде Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» (www.volnoe-delo.ru) – одна из крупнейших российских частных благотворительных организаций, финансирование деятельности которой предприниматель Олег Дерипаска (Председатель Наблюдательного совета «Базового Элемента») начал в 1998 году. Фонд поддерживает отечественное образование и науку, содействует сохранению культурно-исторического наследия, решает значимые социальные проблемы. За время работы Фонда реализовано более 500 проектов в сфере благотворительности в 50 регионах России. В 2016 году Олег Дерипаска удостоен государственной награды – знака отличия «За благодеяние», в 2014-м стал лауреатом премии Министерства культуры РФ «Меценат Года культуры». С 2013 года Дерипаска ежегодно входит в список крупнейших российских благотворителей по версии агентства Bloomberg. В 2013 году вошел в рейтинг российских меценатов журнала Forbes. В 2016 году Фонд «Вольное Дело» вошел в топ-12 крупнейших российских благотворительных фондов по версии Forbes, в 2015-м — в топ-10 крупнейших благотворительных фондов России по версии МИА «Россия сегодня», был признан журналом «Огонек» одним из 8 крупнейших частных благотворительных фондов в России.

О программе JuniorSkills

Программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников «JuniorSkills – Профессионалы будущего» (http://juniorskills.ru) инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке АСИ, WorldSkills Россия, Минобрнауки и Минпромторга РФ. За три года в России состоялось 6 национальных чемпионатов и отборочные турниры в 56 регионах, участниками которых стали более 3000 юниоров и 900 экспертов и наставников. За это время юниоры соревновались в 14 основных и 19 презентационных компетенциях. Программа получила поддержку на уровне Президента РФ. JuniorSkills — признанная международная инициатива России. В октябре 2017 года проведены презентационные международные соревнования юниоров в рамках мирового чемпионата WorldSkills-2017 в Абу-Даби (ОАЭ) с участием команд из России, Белоруссии, ОАЭ и Финляндии. Большинство наград завоевали российские участники.

О группе «Базовый Элемент»

«Базовый Элемент» (www.basel.ru) – одна из крупнейших динамично развивающихся промышленных групп в России. Группу формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов Олега Дерипаска. Структуры группы участвуют в управлении активами или непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, аэропортовом, сельскохозяйственном и других. Свыше 150 000 человек работают более чем на 100 предприятиях «Базового Элемента» в России, странах СНГ, Африке, Австралии, Азии, Европе и Латинской Америке. Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе, En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базэл Аэро», «Главстрой Девелопмент» и другие.

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Источник: РРЦ «Юные якутяне»
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