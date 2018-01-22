Якутские школьники приняли участие в фестивале дронов в Корее 

20 января в г. Сувон состоялись соревнования на кубок Ассоциации спортивных авиа-дронов Кореи и Корейско-российский фестиваль спортивных авиа-дронов. В этих соревнованиях по управлению дронами приняли участие корейские и якутские школьники — 5 ребят из Тюнгюлюнской СОШ, 4 ребят из школ г. Якутска (Айыы кысата, Саха политехническая школа, Якутская городская классическая гимназия, средняя общеобразовательная школа №5).

Все члены якутской группы проходили обучение управлению дронами и тренировочные соревнования в зимней дрон-школе Малой компьютерной академии СВФУ у Владимира Бехтюева и Максима Ильина, магистрантов Института математики и информатики СВФУ. Кроме того, четверо членов команды были участниками летней дрон-школы Малой компьютерной академии СВФУ, где их обучали корейский тренер Ли Чунг Йол и 18 корейских студентов и старшеклассников.

18 и 19 января ребята из Якутии продолжили тренировки в спортивном зале Школы физического воспитания Кёнги. Интенсивная подготовка якутских ребят к соревнованиям проводилась тренером Ли Чунг Йол. Около 20 его корейских учеников персонально тренировали и опекали каждого члена якутской команды в течение двух дней.

Соревнования Корейско-российского фестиваля спортивных дронов проводились по 4 видам:

1. «Touch and go» (полет с приземлениями) — по двум возрастным группам;

2. «Hurdle Racing» (гонки с препятствиями) индивидуальные — по двум возрастным группам;

3. «Hurdle Racing» командные;

4. «Free Style» — «танцы» дрона под музыку.

Каждый участник мог попробовать свои силы не более чем в двух видах соревнований. Но трем членам якутской команды в виде исключения было разрешено участие в большем количестве соревнований.

В соревнованиях для новичков «Touch and go» дроны должны были вылетать из базы в заданные пункты, и после приземления возвращаться обратно на базу. В этих соревнованиях приняли участие 9 школьников из Якутии и несколько школьников из Кореи.

Лучшим оператором дронов «Touch and go» среди учащихся 6-9 классов стал Василий Саввинов, ученик 7 класса Саха политехнического лицея, второе место занял Янис Тимофеев, ученик 7 класса школы «Айыы-кысата», третьим стал Айыллаан Баишев, ученик 8 класса Тюнгюлюнской СОШ. Первые два места в группе старшеклассников заняли Александр Стручков и Федор Баишев, учащиеся Тюнгюлюнской СОШ. Илья Климов, ученик 10 класса Якутской городской классической гимназии, показал четвертый результат.

Участники соревнований «Hurdle Racing» должны были провести дрона по сложной трассе с огибанием препятствий и проходом через кольца и прямоугольные проемы. Победителем этих гонок с препятствиями в средней группе стал Янис Тимофеев из школы «Айыы-кысата». Второй и третий результат показали Василий Саввинов, ученик 7 класса Саха политехнического лицея, и Айыллаан Баишев, ученик 8 класса Тюнгюлюнской СОШ.

В старшей группе «Hurdle Racing» первые два места заняли корейские ребята. Третьим удалось стать Федору Баишеву из Тюнгюлюнской СОШ.

Самыми азартными соревнованиями стали командные гонки с препятствиями, которые проводились в форме эстафеты. На прохождение трассы дронами всех трех членов команды давалось не более 6 минут. Лучшие из команд, которые стартовали первыми, проходили трассу примерно за 3 минуты под аплодисменты присутствующих. Но когда очередь дошла до якутской команды, Федор Баишев, Александр Стручков и Янис Тимофеев четко и практически без ошибок провели свои дроны через все препятствия за 1 минуту 53 секунды. Это стало полной неожиданностью для всех участников и организаторов соревнований, в т. ч. для Ли Чунг Йол, тренера якутской команды.

Последними выступили самые сильные корейские команды, члены которых обучались на кружках по дронам и принимали участие во многих тренировочных и квалификационных соревнованиях Ассоциации спортивных авиа-дронов Кореи. Но они, стараясь превзойти результат якутян, стали совершать элементарные ошибки в прохождении препятствий. В итоге команда в составе Чхве Дэ Хо, Чо Уёнг и Им ЧхэДжун прошла трассу за 1 минуту 54 секунды, а команда Чхо Сонг Джинг, Ом Донг Ю и У Юджинг – за 1 минуту 55 секунд, показав соответственно второй и третий результаты. Все эти шестеро парней участвовали в двухдневной подготовке якутской команды к соревнованиям. А четверо из них – Чхве, Чо, Им и Чхо обучали якутских ребят еще в конце июля 2017 г. в летней дрон-школе Малой компьютерной академии СВФУ в Якутске

В соревнованиях «Free Style», в которых кроме техники исполнения оценивался и артистизм, все призовые места заняли корейские участники.

Профессор Ан Донг Йоль, председатель Ассоциации спортивных авиа-дронов Кореи, Шин Донг Вон, директор Школы физического воспитания Кёнги, и Василий Максимов, директор Малой компьютерной академии СВФУ вручили победителям и призерам соревнований кубки, дипломы и медали. Кубки и дипломы получили также учителя и тренеры, в т. ч. Виталий Кычкин, учитель информатики Тюнгюлюнской СОШ. Всем участникам фестиваля были вручены медали на память.

В свободные от тренировок и соревнований дни якутские школьники посетили компанию NEONTECH — производителя различных типов дронов, в т.ч. грузовых дронов, и мастерскую компании Human RC по изготовлению спортивных планеров и дронов, встретились с Шин Сынг Ин, директором Политехнической школы Сеула, и учащимися этой школы, посмотрели, как проводятся квалификационные соревнования по управлению дронами в школе Ёыйдо. Культурная программа включала посещение достопримечательностей Сеула. Был организован Homestay — проживание якутян в корейских семьях в течение двух дней.

Участие якутских школьников в фестивале дронов в Корее было организовано Василием Максимовым, директором Малой компьютерной академии СВФУ, и Марией Максимовой, докторантом Пусанского национального университета, В состав группы из Якутии входили также учителя Тюнгюлюнской СОШ Виталий Кычкин, сопровождающий тюнгюлюнских ребят, и Альбина Находкина, сопровождающая внука.

Организаторы и участники Корейско-российского фестиваля спортивных авиа-дронов благодарят за поддержку Евгению Михайлову, ректора Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова, и Ольгу Федорову, генерального директора АО «Авиакомпания «Якутия».