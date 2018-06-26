Якутские школьники отправятся в Казахстан на турнир по Алтын Сака

В Астану вылетает делегация из 6 школьников со всей нашей республики на VIII международные игры Международный турнир по Алтын Сака. Вместе с нашими ребятами будут соревноваться команды из Монголии, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Турции и городов Республики Казахстан.

Соревнования будут проводиться по 2 древнейшим казахстанским играм Асык Ату и Бэс Асык. Помимо непосредственно самих соревнований, наши ребята устроят мастер-классы по якутским национальным видам спорта, таким как мас-рестлинг, хапсагай, кэриэс-тэбии, тутур эргиир, мосуо, хаамыска и хабылык.

Директор РЦНВС им. В.Манчаары пожелал всем участникам удачи и он искренне порадовался тому, что якутские настольные игры выходят на новый уровень. Ведь после турнира по тогызкумалак в Турции, жители это солнечной страны так полюбили игру, даже недавно запросили подробную видео-инструкцию по играм, чтобы обучить ему как можно больше людей.

По словам тренера РЦНВС им. Манчаары Надежды БЕЛОЛЮБСКОЙ, ребята участвуют по этим настольным играм впервые. Но правила выучить было не так уж и сложно. Асык Ату очень похожа на нашу игру мосуо, а Бэс Асык похож на хаамыска.