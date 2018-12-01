Якутские шашисты встретились в борьбе за «золото» на чемпионате мира

Тренер и его ученик разыграли в якутском финале золото чемпионата мира

На чемпионате мира по русским шашкам, завершившемся 3 ноября в Нижневартовске, во всех проведенных программах блестяще выступили шашисты Якутии

В активе якутян восемь медалей из восемнадцати возможных. Среди женщин, тренер Чурапчинской школы шашек, международный гроссмейстер Матрена Ноговицына завоевала золотую медаль в быстрой программе, серебро в молниеносной и бронзу в классической игре. Международный гроссмейстер Гаврил Колесов занял первое место, выиграв в молниеносной игре, и пополнил коллекцию своих наград, став двенадцатикратным чемпионом мира! В быстрой и классической программах Колесов занял вторые места. А четырехкратный чемпион мира, международный гроссмейстер Николай Стручков был вторым в молниеносной программе.

Тренер Амгинской школы шашек, выпускник физико-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова Андрей Федотов в финале за звание сильнейшего шашиста планеты сел против своего тренера Гаврила Колесова. После ничейных серий, в решающей заключительной партии он добился победы и завоевал звание чемпиона мира с выполнением международного гроссмейстера. Таким образом, Андрей Федотов стал третьим чемпионом мира после Гаврила Колесова и Николая Стручкова.

Героев шашечного спорта в аэропорту «Якутск» с букетом цветов и кумысом встретила делегация во главе с президентом Федерации шашек РС (Я) Владимиром Птицыным, представители Амгинского улуса под руководством главы Болугурского наслега Степана Кузьмина.

Триумфаторы чемпионата мира поделились своими впечатлениями.

Чемпион мира, первый гроссмейстер по шашкам Андрей Федотов:

На чемпионате мира принимали участие практически все сильнейшие шашисты. Каждая игра проходила очень напряженно, много было острых ситуаций, приходилось выкладываться и показать все свои способности, используя все тончайшие детали. Благодарен, конечно, своему тренеру Гаврилу Гаврильевичу Колесову, за подготовку и практические советы. Каждый день разбирали сыгранные партии. И знаете, это очень помогло. Так получилось, что мы встретились в финале, то есть, состоялся якутский финал. Я выиграл в дополнительной партии. В решающее мгновение, удача была на моей стороне. Победу посвящаю землякам-амгинцам!

Серебряный призер чемпионата мира Гаврил Колесов:

Все шашисты из Якутии выступили великолепно. Я как тренер, очень рад успеху своего воспитанника. Андрей очень напористо играл в финале, особенно, в третьей партии. Довел до победного успеха. Если признаться, даже не ожидал. Ему помогли решительность, смелость. Он буквально преображается в острых ситуациях. В трудных моментах его силы и возможности удваиваются. Это и привело его к успеху. Он и в жизни такой. С характером.

С целью воздаяния приобретенных заслуг и успехов, благодарности и преклонения, встреча имела продолжение в Доме Арчы. Вице-президент международной федерации шашек, президент Федерации шашек РС(Я) Владимир Птицын считает, что этот случай уникальный, когда в чемпионате мира оставляя за собой сильных игроков, в финале встречаются ученик и его тренер. Тренер не простой, а многократный чемпион мира, международный гроссмейстер. Сделан очень хороший подарок, который золотыми буквами будет вписан в историю спорта республики. А, амгинцам – задел для успешного проведения и подготовки к VII Спортивным играм народов Якутии!

Василий Посельский, Sportyakutia.ru