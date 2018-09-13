Якутские сенокосчики умудрились эвакуироваться с места подтопления на камере от трактора

В связи с резким прибытием воды на речке Таатта, учащенной дождливой погодой в Таттинском улусе, крестьянское хозяйство Кучурова Е.Е «Куотук» с. Усть- Татта мобильно и аварийно эвакуровалось с места сенокоса, оставив под водой технику и провизию.

Люди, на чем смогли, переплыли разлившийся участок. Выражаясь точнее, на камере трактора МТЗ-82. Вся техника и рулоны сена, подготовленные на зиму, остались под водой, сообщает паблик CrimYakutia.