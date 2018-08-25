Якутские рыбаки едут на рыбалку в Финляндию

6-8 сентября 2018 года в г. Торнио, Финляндия, пройдет Фестиваль по традициям северного рыболовства «Lippo 2018», в котором будет участвовать команда из Якутии в составе 10-ти человек. Об этом 24 августа на пресс-конференции в Сахамедиа рассказал исполнительный директор Северного Ффорума Михаил Погодаев. В пресс-конференции также присутствовали будущие участники фестиваля.

Михаил Погодаев отметил, что Северный форум уделяет большое внимание развитию традиционных отраслей коренных народов Арктики и рыболовство является важнейшей отраслью вообще в глобальном масштабе и даже основным источником доходов целых государств. «Но мы бы хотели обратить внимание на традиционное рыболовство в северных регионах. Все знают, что сегодня происходит изменение климата, интенсивное промышленное освоение арктических территорий и связи с этим традиционные отрасли, в том числе рыболовство, сталкиваются с большими проблемами. Именно в целях привлечь внимание к проблемам традиционного рыболовства, которое складывалось веками, мы решили поддержать инициативу кооператива «Сноучейндж» из Финляндии, руководителем которого является Тера Мустонен».

Прошлый раз такой фестиваль проходил под эгидой Северного форума в Жиганском районе в 2016 году в рамках праздника «Северная Путина – 2016». С тех пор было принято решение данное направление поддерживать и продвигать, сообщил Михаил Погодаев.

Фестиваль по традициям северного рыболовства «Lippo 2018» соберет более 200 коренных и местных рыбаков со всего мира в Торнио. В течение трех дней участники будут заняты демонстрацией культурного наследия, обсуждением проблем изменения климата, восстановления окружающей среды и других вопросов, связанных с традиционными северными промыслами.

В фестивале примут участие делегации коренных народов мира, а также делегаты Тайваня, айнов Японии, маори из Новой Зеландии, Сибири, Гренландии, Аляски, США, Великобритании, Канадских первых наций, делегатов от саами из Финляндии, России и Швеции, а также финских и других рыбаков со всей Европы.

Якутию на фестивале представит команда из 10-ти человек. Это рыбаки из Горного и Нижнеколымского районов. Участники надеются начать сотрудничество с зарубежными друзьями для развития традиционного северного рыболовства, рассказал Петр Каургин, глава чукотско-долганской общины «Нэнэн» из Нежнеколымского района. Он был участником предыдущего фестиваля в Жиганске и в этот раз едет на фестиваль в Торнио. В составе делегации от Нижнеколымского района на фестиваль едут три члена общины, они представят способы традиционного рыболовства, национальную кухню чукчей и долган, для выставки везут работы детей из Центра детского творчества п. Черский, и конечно же примут участие в соревнованиях по традиционному рыболовству.

Вице-президент Ассоциации КМНС РС(Я) Вячеслав Шадрин отметил, что Ассоциация давно и тесно сотрудничает с кооперативом «Сноучейндж» по нескольким проектам. В том числе участвовала в организации фестиваля по традиционному рыболовству в Жиганске. В эти дни при поддержке «Сноучендж» в Якутске проходит семинар по солнечной энергетике, в котором кроме представителей из Нижнеколымского района принимают участие представители из Танзании и Индии. Он также добавил, что на фестиваль в Торнио поедут рыбаки, которые откликнулись на приглашение и смогли найти финансирование на эту поездку.

Как заявил Михаил Погодаев, очень важным при проведения таких фестивалей является в том числе исследовательская деятельность по изучению культурного наследия, традиционных знаний, которыми обладают рыбаки, как они сегодня транслируются и передаются следующим поколениям. И этот богатый пласт знаний недостаточно изучен, — отметил он. Поэтому на фестивале примут участие ученые, в том числе Ульяна Винокурова, доктор социологических наук, доцент Арктического института культуры и искусств.

Ульяна Винокурова поблагодарила организаторов за внимание к традиционному рыболовству. В бытность, когда она была депутатом, был инициирован закон о рыболовстве и рыбном хозяйстве. Тем не менее она отмечает, что закон во многих отношениях несовершенен. «На самом деле речь должна идти в целом об аквакультуре, как коренные народы взаимодействуют с водными ресурсами, какое оно значение имеет для их современного жизнеобеспечения, — отмечает Ульяна Винокурова. — Не так давно принят закон о дальневосточном гектаре, по которому раздаются земли. Сейчас на подходе закон об аквакульуре, где тоже вероятно будут делить наши рыболовецкие участки. Как в таком случае жить коренным жителям? Это сложный вопрос. Поэтому организация подобных фестивалей — это популярная демонстрация отношения коренных народов к своей аквакультуре. Исходя из этого мы изучим, какие у них могут быть права, возможности, перспективы, ограничения по отношению к своим исконным ресурсам. Этот фестиваль привлекает лиц, принимающих решения к этим жизненно важным проблемам. Вот почему этот фестиваль имеет далеко идущее значение не только как культурное мероприятие для общения рыболовов. В федеральном и республиканском законодательстве нет четкой поддержки традиционным рыболовам, как, например, оленеводам или коневодам. На это нужно обратить внимание. Поэтому встреча на этом фестивале рыбаков позволит нам посмотреть, что мы можем сделать для своих рыболовов», — отметила ученый.

Анжелика Гаврильева, директор Бердигестяхской средней школы сообщила, что они давние партнеры с Северным форумом и всегда принимают участие в проектах организации. В образовательной программе есть отдельная программа по исконным промыслам якутов, в том числе по ведению рыбного хозяйства. В составе делегации от Горного улуса едут учителя школы, заядлые рыбаки, которые намерены обменяться опытом, наладить сотрудничество с представителями других стран.

Первый фестиваль прошел в 2015 по инициативе простого рыбака из Финляндии Ойле Клемово, который говорил о необходимости обмена опытом между рыбками разных стран мира.

«Вопросы традиционного рыболовства не очень громко звучат на международной арене, в том числе в рамках работы Арктического Совета. Именно поэтому мы уделяем большое внимание проблемам традиционного рыболовства, чтобы голос коренных народов был услышан и их традиционные знания были востребованы», — заключил Михаил Погодаев.