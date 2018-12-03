Якутские прыжки в режиме энергосбережения

В этом турнире приняло участие 60 спортсменов из 8 команд

1 декабря, в СК «Модун», прошел Республиканский турнир по якутским прыжкам на призы ГБУ РС(Я) РЦНВС им. В.Манчаары.

О ходе соревнований и об её итогах нам рассказал главный судья турнира Максим Николаевич ОЕГОСТУРОВ:

«Этот турнир традиционно у нас проходит в начале декабря и носит характер подготовительного перед главными стартами сезона. Но несмотря на это уровень участников у нас высокий и спортсмены охотно участвуют в наших соревнованиях чтобы узнать уровень своей нынешней подготовки».

«Но результаты пока оставляют желать лучшего. У многих спортсменов пока не получается улучшить свои результаты, наверное, не достигли пика формы и пока находятся в режиме энергосбережения. Посмотрим, как они проявят себя на предстоящем турнире «Дебют XXI века» 8 декабря и на “Кубке Федерации якутских прыжков” который пройдет с 14 по 16 декабря”.

“Но не все так плохо было на этом турнире. Я бы хотел отметить выступление прыгуна из Мегино-Кангаласского района Игоря Скрябина, который показал очень хорошие результаты и по итогам троеборья занял почетное первое место. Он является воспитанником Бориса Николаевича Ильина. И также уверенную победу в прыжке “куобах” Андрея Васильева. Он доказал, что в этой дисциплине ему равных в данный момент нет” – отметил Максим Николаевич.

Сандал НИКАНОРОВ, modun.ru