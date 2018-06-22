Якутские политики высказались о пенсионной реформе

Правительство России предложило поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Будущая реформа предполагает отказ от существующей балльной системы расчета пенсий, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Что новая реформа означает для Якутии и как скажется на жизни простых людей.



16 июня в Госдуму был внесен законопроект правительства России, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 2019 года: с 55 до 63 лет — для женщин и с 60 до 65 лет — для мужчин. На сегодня стандартный возраст выхода на пенсию в нашей стране составлял 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Этот пенсионный возраст был прописан в законе еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждался довольно давно, поскольку за годы выросла продолжительность жизни людей. Кроме того необходимость повышать пенсионный возраст назрела и из-за невозможности обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Действующую систему правительство предлагает заменить новой – сейчас чиновники разрабатывают новый механизм формирования пенсионных накоплений, сообщила на днях вице-премьер Голикова. «Надо сказать, что-то, что было накоплено гражданами, останется. И сейчас будет некоторым образом, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды», — пояснила она.Новый документ Госдума планирует рассмотреть в первом чтении до 30 июля. Реформа позволит увеличить выплаты нынешним пенсионерам почти на 1 тысячу рублей в год.

Якутян же тревожит информация, что на Крайнем Севере возраст выхода на пенсию будет увеличен до 60 лет для мужчин и до 58 лет — для женщин.Многие политики в Якутии уже высказались по вопросу пенсионной реформы. Так исполняющий полномочия секретаря ЯРО партии «Единая Россия» Сахамин Афанасьев отметил: «Закон не будут писать в кабинетах, а будут спрашивать у народа. Наша партия намерена провести общественные обсуждения пенсионной реформы во всех регионах. В Якутии обсуждение пройдет уже на днях. Сформированные региональные предложения будут направлены в Госдуму. Уверен, что обоснованные доводы будут услышаны и войдут в проект закона. Необходимо понимать, что пенсионная реформа необходима для реализации задачи повышения качества жизни и материального обеспечения пенсионеров».

Генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников, победивший в предварительном голосовании весной, также прокомментировал ситуацию. «Новый федеральный закон о пенсионном возрасте в России вызвал немало разговоров. Это тяжелый вопрос. Но его нужно решать. Население страны стареет, а экономическое активное население уменьшается. По данным экспертов, Россия погрузилась в демографическую яму после распада Советского Союза. Во-первых, упала рождаемость и повысилась смертность. Во-вторых, оказали свое влияние и другие, социальные и экономические факторы: преступность, бедность и так далее. Если оставить все на прежнем уровне, то через несколько лет численность пенсионеров может сравняться с количеством работающих. В результате, если пенсионный возраст в России не повысить, то нагрузка на экономику возрастет, а размер пенсии начнет сокращаться, отметил Николай Местников в своем инстаграм. — Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, возрастная квалификация изменилась. Люди стали жить дольше. В категории «молодой возраст» входят люди до 44 лет. Средний возраст заканчивается в 60 лет, и только после начинается пожилой возраст, 75-90 – старческий возраст; после 90 – долгожители. Так что возраст за 60 далеко не старческий, как это было раньше. Современные люди в этом возрасте трудоспособны и самое главное – имеют богатый профессиональный и жизненный опыт. Но закон о пенсионной реформе необходимо еще дорабатывать, так как возникают вопросы о людях, которые работают в условиях Крайнего Севера, на опасном или вредном производстве, есть военные и многодетные семьи и так далее. Необходимо учесть все нюансы».

«Я бы рекомендовал при рассматривании законопроекта не уравнивать всех жителей страны. Истина всегда кроется в деталях. Существуют категории населения, которые получают по 15 тысяч рублей, есть тяжелые профессии, есть трудные условия жизни, как на Севере. Это все сказывается на продолжительности жизни, поэтому и подход к повышению пенсионного возраста должен быть более индивидуальным и тщательным», — сообщил Руководитель исполкома якутского отделения ОНФ Валерий Лютый.