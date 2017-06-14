Якутские музыканты во Владивостоке

Брат и сестра Айыллаан и Айлия САВВИНОВЫ, учащиеся Высшей школы музыки, на днях вернулись из Владивостока, где приняли участие в концерте-открытии Международного музыкального фестиваля «Тихоокеанский симфонический оркестр – детям!».

Вот уже четвертый год оркестр под руководством заслуженного артиста Российской Федерации, художественного руководителя и главного дирижера Анатолия СМИРНОВА выступает с юными музыкантами, ставшими лауреатами различных конкурсов и фестивалей.

Среди юных дарований, приглашенных на фестиваль для выступления с симфоническим оркестром, были Айыллаан и Айлия Саввиновы. Айыллаан в этом году окончил 8 класс, он играет на виолончели, занимается в классе профессора Ольги Григорьевны КОШЕЛЕВОЙ.

Айыллаан является лауреатом Международного музыкального фестиваля-конкурса «Север. Классика. Бетховен» (2017), Международного конкурса молодых исполнителей «Музыкальный Владивосток – 2014», Открытого республиканского конкурса «Новые имена Якутии» (2012), обладателем Специального приза Мальтийского международного музыкального фестиваля-конкурса (2015), в качестве солиста он выступал в разных городах Мальты и Кореи. Прошёл мастер-классы знаменитых музыкантов, профессоров Марии Чайковской, Александра Князева, Кирилла Родина, Александра Загоринского, Михаила Уткина.

Айлия Саввинова – студентка 1 курса ВШМ по классу флейты, обучается в классе доцента Вячеслава Валерьевича ВОРОНИНА. Она – лауреат Международного музыкального фестиваля-конкурса «Север. Классика. Бетховен» (2017), Открытого республиканского конкурса «Новые имена Якутии». Как солистка выступала в Хельсинки (Финляндия, 2014), Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского (2013), училась на мастер-классах профессора Пражской консерватории Яна Острий (2016).

Ребята достойно представили исполнительскую школу Якутии на международном уровне. Пожелаем им дальнейших творческих успехов!