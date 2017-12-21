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21 декабря 2017, 13:00
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Якутские медики готовятся к имплантации бионического глаза

Минздрав Республики Саха (Якутия) озвучил планы  в области офтальмологической помощи населению Якутии:

Министерство здравоохранения, в рамках реализации Указов Главы республики Егора Борисова, делает высокотехнологичную медицинскую помощь доступной для каждого жителя Республики Саха (Якутия). Одним из направлений является офтальмология. Сегодня мы можем сказать, что трансплантация кадаверной роговицы ослепшим больным поставлена на поток. Результаты впечатляющие. Следующий этапэто имплантация бионического глаза. Мы приступили к подготовке специалистов по данному направлениюсообщили в ведомстве.

2 декабря 2016 года в Якутии была выполнена первая в истории пересадка кадаверной роговицы. За прошедший 2017 год якутские хирургиофтальмологи выполнили  еще 11 успешных пересадок кадаверной (трупной) роговицы.

Кадаверная роговица после пересадки

Наши профессионалы стремятся к новым горизонтам, среди которых использование современных лазеров для пересадок кадаверной роговицы, а также амбициозная цельимплантация бионического глаза.

Нами успешно выполнено 13 трансплантаций кадаверной роговицы. Результаты хорошие. Мы движемся дальше. Имплантация бионического глазаэто перспективное дальнейшее направление, возвращающее зрение абсолютно незрячим больнымсообщила офтальмохирург, заведующая стационаром Екатерина Захарова

Хирург Иннокентий Белолюбский отметил, что молодой и перспективный коллектив единомышленников, при поддержке Минздрава и руководства Якутии, активно внедряет новые методики и технологии. Например, использование фемтосекундного лазера позволит еще больше улучшить результаты пересадки кадаверной роговицы.

Операционные бригады

Пациенты Владимир Харрутов и Геннадий Горохов поблагодарили весь медицинский персонал ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница» за счастье видеть краски окружающего мира и улыбки родных.

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Источник: https://minzdrav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2847075
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