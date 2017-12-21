Якутские медики готовятся к имплантации бионического глаза

Минздрав Республики Саха (Якутия) озвучил планы в области офтальмологической помощи населению Якутии:

— Министерство здравоохранения, в рамках реализации Указов Главы республики Егора Борисова, делает высокотехнологичную медицинскую помощь доступной для каждого жителя Республики Саха (Якутия). Одним из направлений является офтальмология. Сегодня мы можем сказать, что трансплантация кадаверной роговицы ослепшим больным поставлена на поток. Результаты впечатляющие. Следующий этап — это имплантация бионического глаза. Мы приступили к подготовке специалистов по данному направлению – сообщили в ведомстве.

2 декабря 2016 года в Якутии была выполнена первая в истории пересадка кадаверной роговицы. За прошедший 2017 год якутские хирурги — офтальмологи выполнили еще 11 успешных пересадок кадаверной (трупной) роговицы.

Наши профессионалы стремятся к новым горизонтам, среди которых использование современных лазеров для пересадок кадаверной роговицы, а также амбициозная цель — имплантация бионического глаза.

— Нами успешно выполнено 13 трансплантаций кадаверной роговицы. Результаты хорошие. Мы движемся дальше. Имплантация бионического глаза — это перспективное дальнейшее направление, возвращающее зрение абсолютно незрячим больным – сообщила офтальмохирург, заведующая стационаром Екатерина Захарова

Хирург Иннокентий Белолюбский отметил, что молодой и перспективный коллектив единомышленников, при поддержке Минздрава и руководства Якутии, активно внедряет новые методики и технологии. Например, использование фемтосекундного лазера позволит еще больше улучшить результаты пересадки кадаверной роговицы.

Пациенты Владимир Харрутов и Геннадий Горохов поблагодарили весь медицинский персонал ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница» за счастье видеть краски окружающего мира и улыбки родных.