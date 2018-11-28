Любители скандинавской ходьбы откроют зимний сезон

В рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в Центральном парке культуры и отдыха Якутска 1 декабря члены клуба скандинавской ходьбы «Стимул» приглашают горожан и гостей столицы на открытие зимнего сезона ходьбы «Зиму осилит идущий».

Ежегодно количество любителей этого вида спорта становится все больше. Только в прошлом году участие в спортивном мероприятии приняли свыше 150 человек.

«Любителям зимней ходьбы не страшны якутские морозы. Ведь если человек справляется с такими экстремальными условиями, ему становится комфортно жить в Якутии. В прошлом году участие приняли люди всех возрастов, и стар, и млад», — рассказывает основатель и руководитель клуба любителей скандинавской ходьбы Матвей Лыткин.

Массовая встреча приверженцев северной ходьбы с палками состоится 1 декабря в 17.00 часов в Парке культуры и отдыха. Спортсмены преодолеют бодрым шагом 2 километра. Чтобы принять участие, достаточно быть одетым в удобный костюм, иметь при себе специальные палки для ходьбы и налобные фонари. По итогам мероприятия среди участников будут учреждены отдельные номинации.

Приглашаем гостей и жителей Якутска поддержать своим участием спортивную акцию и присоединиться к любителям ходьбы.