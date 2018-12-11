Якутские лучники — призеры Всероссийского турнира

Михаил Симушин выбил призера Олимпийских игр Баира Баденова

С 7 по 9 декабря в Чите в спортивном комплексе «Багульник» состоялись традиционные Всероссийские соревнования по стрельбе из лука на призы Заслуженного мастера спорта СССР, призера Олимпийских Игр, президента федерации стрельбы из лука России Владимира Ешеева.

Путь к Олимпийской медали начинается именно с подобных соревнований. Уверен, что кто-то из присутствующих здесь спортсменов представит страны на Олимпийских играх. Желаю каждому высоких спортивных достижений и удачи, — поприветствовал участников на открытии соревнований сам Владимир Ешеев.

В турнире приняли участие более 250 сильнейших спортсменов, в том числе и 4 заслуженных мастеров спорта, 15 мастеров спорта международного класса и более 50 мастеров спорта России. Своих лучников на турнире выставили команды из республик Бурятии, Якутии, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Иркутской, Московской области и Ямало-Ненецкого Автономного округа.

По итогам состязаний в активе сборной команды Якутии пять медалей различного достоинства. Дмитрий Аюшеев, тренер Сунтарской РСДЮСШОР в блочном луке занял третье место, а мастер спорта международного класса Асим Павлов, представляющий Региональный центр спортивной подготовки в Чурапче в личном зачете удостоился серебряной медали. А сборная якутских лучников в составе Павлова, Аюшеева и Алексея Милютина в командном первенстве заняли второе место.

Неплохого результата добился и воспитанник Училища олимпийского резерва им.Р.М.Дмитриева Михаил Симушин. Он занял бронзовую медаль в классическом луке, при это выбив в борьбе за медаль Заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр Баира Баденова.

И наконец, пятую медаль в копилку якутских лучников привнесла мастер спорта международного класса Кристина Устинова (Республиканский центр подготовки сборных команд РС(Я) — бывш. ШВСМ). Титулованная лучница в классическом луке среди женщин в упорной борьбе завоевала серебряную медаль.

Отметим, что сборная команда Республики Саха (Якутия) еще с октября месяца проводит четырехцикличный этап подготовки к главным стартам на будущий год. Так сразу после новогодних праздников 10 января в Якутске под сводами спорткомплекса «Дохсун» пройдет чемпионат республики, который станет одним из этапов отбора в сборную команду. Лучшие спортсмены представят нашу команду в городе Орел, где с 28 января по 12 февраля пройдут Кубок, Первенство и Чемпионат России, а также международный турнир по стрельбе из лука.