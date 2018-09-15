Фото @afanasievsakhamin Главные лесники Якутии
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Якутские лесники на лесном форуме 2018 . Фото @afanasievsakhamin Главные лесники Якутии . #sakhalife #леснойфорум #сахаминафанасьев
A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Sep 14, 2018 at 6:30pm PDT
Якутские лесники на лесном форуме 2018 . Фото @afanasievsakhamin Главные лесники Якутии . #sakhalife #леснойфорум #сахаминафанасьев
A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Sep 14, 2018 at 6:30pm PDT
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Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.