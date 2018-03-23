Якутские красавицы сорвали аплодисменты, спев песню группы «Руки вверх»

На вечеринке в честь открытия бара «Руки вверх» в Якутске, после грандиозного концерта Сергея Жукова, состоялся дебют группы девушек, состоящей сплошь из именитых красоток.

В частности, в ней засветились светская девушка Майя Данилова, обладательница титула «Мисс Евразия 2015» Ольга Думанская и победительница конкурса «Мисс Виртуальная Якутия – 2014» Марго Гирс.

Девушки воодушевленно спели хит Жукова «Крошка моя», сорвав горячие аплодисменты всего зала.

Зрители и пользователи отметили хорошие голоса, сочетание красоты и таланта, а также порадовались тому, что на якутской сцене наконец-то появилось что-то новенькое.