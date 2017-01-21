Якутские коммунисты провели день памяти Ленина

Коммунисты и патриоты Якутии 21 января, несмотря на минус 50 градусов, провели мероприятия по случаю 93-й годовщины со дня смерти В.И. Ленина. Они состоялись практически во всех районах республики.

Так, в Якутске коммунисты, комсомольцы, сторонники КПРФ, депутаты-коммунисты Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), члены общественных организаций «Дети войны», «Надежда России» и «РУСО» возложили живые красные гвоздики к памятнику вождю мирового пролетариата на площади Ленина. Цветы также возложили в Мирном, Верхневилюйске, Нерюнгри, Чурапче и других городах и селах.

— Сколько бы ни прошло времени, имя Ленина, его идеи будут жить в веках, — сказал член ЦК КПРФ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор ГУБАРЕВ, выступая на акции памяти. — И сегодня актуально звучат лозунги, с которыми Владимир Ильич создавал Советское государство: ХЛЕБ — ГОЛОДНЫМ! МИР — НАРОДАМ! ЗАВОДЫ — РАБОЧИМ! ЗЕМЛЯ — КРЕСТЬЯНАМ! ВЛАСТЬ — СОВЕТАМ! Вновь, как и много лет назад, Ильич сплотил вокруг себя людей труда.



— 2017-й — год 100-летия Великого Октября и Февральской революции. Октябрь 1917-го стал спасителем России. Великая Октябрьская социалистическая революция в самых отдаленных уголках страны выдвинула талантливых революционеров, самоотверженных борцов за власть Советов. Одними из первых были славные сыны якутского народа Максим АММОСОВ, Платон ОЙУНСКИЙ, Степан АРЖАКОВ, Исидор БАРАХОВ, Степан ВАСИЛЬЕВ… Они спасли отсталые в прошлом народы Якутии от вымирания, поставили их на путь социалистического развития.

Далее лидер коммунистов Якутии отметил, что на заседании бюро Якутского рескома КПРФ, состоявшемся в декабре 2016 года, утвержден расширенный план действий на 2017 год. Намечается провести целый ряд мероприятий, имеющих важный агитационный и пропагандистский характер.

Виктор Губарев подчеркнул, что впереди очень ответственный период работы и выразил уверенность, что лучшая память о вожде — это продолжение его дела: «Сегодня нужно по-ленински мыслить и по-ленински действовать».

К сожалению, не все сторонники Владимира Ильича смогли прийти к памятникам Ленину в день его памяти. Но они идут в КПРФ, в комсомол, вступают в пионеры, голосуют за коммунистов, утверждая, что Ленин — жив, Ленин будет жить в традициях, в делах, в борьбе за права человека труда.

Источник: Галина МОХНАЧЕВСКАЯ