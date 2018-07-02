Якутские кинологи заняли третье место на чемпионате Восточного округа  

В Хабаровске на базе отряда специального назначения «Тайфун» завершился чемпионат Восточного округа войск национальной гвардии по многоборью кинологов. На чемпионате Республику Саха (Якутия) представляли начальник кинологической группы отделения боевого обеспечения штаба территориального органа Росгвардии лейтенант Алхаз Т. и младший инспектор кинолог ОМОН Максим П. со своим четвероногим товарищем Крайтом.

11 отважных служебных псов в течение трех дней показывали, как они могут бороться с преступностью, задерживая уголовников, а также продемонстрировали свои умения в поиске опасных и запрещенных веществ. У каждого пса своя специализация: кто-то профессионал в поиске взрывчатых веществ, кому-то нет равных в патрульной розыскной службе.

По итогам соревнований команда кинологов управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) заняла третье почетное место и вошла в состав сборной команды кинологов Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Первое общекомандное место заняла кинологическая группа из Владивостока, второе место из Магадана. Победителям и призерам соревнований в торжественной обстановке были вручены заслуженные кубки, дипломы и медали.

Младший инспектор кинолог Якутского ОМОН Максим П. был уверен, что попадет в сборную команду Восточного округа.

«Моему верному товарищу Крайту уже семь лет. Чтобы подготовить его, мне потребовалось много времени. Мы с Крайтом умеем договариваться. Как-никак не первый год с ним, уже нашли общий язык. Понимаем мимику и жесты друг друга, — говорит кинолог. – Я очень рад, что мы вошли в сборную. Это заслуга моего боевого товарища и близкого друга «Крайта». Впереди нас ждут еще Всероссийские соревнования, где Крайт обязательно покажет свои профессиональные навыки и дух северного воина».