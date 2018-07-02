АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
27
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.07.2018, 14:47
Столица
Экстра
Ученые предупреждают о сейсмичности грунтов Якутска
02.07.2018, 14:42
Республика
Спустя полтора месяца открылся аэропорт Зырянки
02.07.2018, 14:39
Политика
Экстра
Айсен Николаев выдвинулся на выборы главы Якутии
02.07.2018, 14:29
Общество
Путин наградил якутян
02.07.2018, 14:27
Желток
Виктория Лопырева блистала на победном матче в якутских бриллиантах
02.07.2018, 14:15
Общество
Интервью
Алексей Бурнашев: Иногда за маской внешнего благополучия может скрываться монстр
02.07.2018, 14:00
Происшествия
Мотоциклист погиб под колесами уборочной машины в Якутске
02.07.2018, 13:11
Республика
Сварщик «Сахатранснефтегаз» признан лучшим на Дальнем Востоке!
02.07.2018, 12:41
Политика
Экстра
Выдвижение Эрнста Березкина оказалось под вопросом — СМИ
02.07.2018, 12:31
Происшествия
Якутские кинологи заняли третье место на чемпионате Восточного округа  
02.07.2018, 12:07
Общество
Сотрудники УФСИН отпраздновали Ысыах
02.07.2018, 11:43
Столица
Активисты призывают бережно относится к природе
02.07.2018, 10:58
Столица
Александр Саввинов: Программа по формированию комфортной городской среды будет продолжена
02.07.2018, 10:40
Республика
Итоги Ысыаха Олонхо-2018
02.07.2018, 10:10
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту подозрительного ремонта в больнице
02.07.2018, 9:50
Общество
Сегодня День реки Лена
02.07.2018, 9:42
Происшествия
В Якутии произошло 4 пожара
02.07.2018, 9:12
Республика
2 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
02.07.2018, 7:17
Общество
Видео
Якутск ликует всю ночь — матч «Россия-Испания»
02.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 2 июля 2018
02.07.2018, 2:42
Общество
Сегодня день рождения главы, руководителей, художницы, артистов и журналистки
01.07.2018, 21:46
Экология
Фотофакт
Грибной сезон 2018 открыт!
01.07.2018, 20:46
История
Видео
Фотофакт
Ролевые игры на Зеленом лугу
01.07.2018, 17:07
Столица
С 1 июля подорожает проезд в автобусах
01.07.2018, 16:27
Политика
Эксклюзив
Вера Арбыкина ушла из «Сахамедиа»
01.07.2018, 15:14
Желток
Эксклюзив
В честь руководителя и блогера назван магазин!
01.07.2018, 14:59
Политика
Резонанс
Поведение перебежчика вице-спикера рассмотрит Политсовет ЕР
01.07.2018, 13:53
Желток
Эксклюзив
Айсен Николаев объяснил, что с его рукой
01.07.2018, 13:15
Спорт
Намский прыгун выиграл на турнире Ысыаха Олонхо
01.07.2018, 12:58
Экология
«Плавучий университет» завершает изучение Олекминского района
01.07.2018, 11:50
Культура & Образование
Фотофакт
Дмитрию Оконешникову-Сулусхану вручен Почетный знак!
01.07.2018, 11:46
Столица
Александр Саввинов: Озеленение и благоустройство столицы — необходимые составляющие комфорта горожан
01.07.2018, 9:56
Красота & Здоровье
Названа победительница конкурса «Красота без границ»
01.07.2018, 7:32
Общество
Народные мастера состязались в стрельбе из якутского лука
01.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 1 июля 2018
01.07.2018, 0:12
Общество
Сегодня день рождения артиста, искусствоведа, журналиста и главы общины
30.06.2018, 23:27
Желток
Фотофакт
Народ обеспокоен: Айсен Николаев поранил руку?
30.06.2018, 22:06
Республика
Ысыах Олонхо раскинулся в Алдане
30.06.2018, 21:55
Происшествия
Минздрав сообщает о состоянии пострадавших в результате ЧП на Лене
30.06.2018, 20:06
Сахалыы
Академик Борис Попов туhунан ахтыы
30.06.2018, 19:13
Столица
Дмитрий Садовников проверил санитарное состояние округов столицы
30.06.2018, 18:14
Общество
Фотофакт
В Алданском районе состоялась церемония открытия Ысыаха Олонхо
30.06.2018, 18:08
Происшествия
Резонанс
В Якутии идет проверка ЧП с теплоходом «Ракета-269»
30.06.2018, 16:30
Культура & Образование
В музее Арктики и Антарктики открылась выставка якутской художницы
30.06.2018, 16:24
Общество
Фотофакт
Жителей столицы поздравили с Днем Сардааны
30.06.2018, 15:02
Происшествия
Экстра
ЧП на Лене. Есть пострадавшие
30.06.2018, 14:26
Происшествия
Минздрав проведет служебную проверку по факту гибели ребенка в инфекционной больнице
30.06.2018, 14:20
Политика
Эксклюзив
Кырджагасов: Березкин даже не пришел на встречу с Айсеном Николаевым
30.06.2018, 13:40
Политика
Эксклюзив
Эрнст Березкин со второй попытки выдвинут на выборы Ил Дархана
30.06.2018, 12:55
Республика
Руководство республики прибыло в Алдан для участия в Ысыахе Олонхо
30.06.2018, 12:38
Футуролог
Акунин опубликовал «Якутскую историю», не вошедшую в роман о Фандорине
30.06.2018, 12:28
Республика
Фотофакт
Начался «Ысыах Олонхо-2018» в Алдане
30.06.2018, 10:46
Экономика
В Якутске могут взяться за выращивание японской клубники
30.06.2018, 9:03
Республика
В Алдане начинается Ысыах Олонхо
30.06.2018, 8:01
Происшествия
В Якутске подожгли жилой дом
30.06.2018, 7:50
Общество
Сергей Ларионов поздравляет с Днем работников морского и речного флота!
30.06.2018, 7:46
Культура & Образование
Эксклюзив
Саха театр завершает сезон яркими премьерами
30.06.2018, 7:43
Происшествия
Следком начал проверку резонансной смерти девочки в Якутии
30.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 30 июня 2018
30.06.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения депутатов, руководителя, артистов и журналиста
29.06.2018, 23:58
Культура & Образование
Духовой оркестр ВШМ в Артеке
29.06.2018, 21:09
Республика
Александр Кошуков: Депутатство – это ежедневный, кропотливый труд!
29.06.2018, 20:51
Политика
Экстра
Михаил Эверстов и другие неожиданные кандидаты от СР
29.06.2018, 18:44
Культура & Образование
Эксклюзив
В Сербии на фотовыставке представлены якутские мастерицы
29.06.2018, 18:05
Общество
Речники отметили профессиональный праздник
29.06.2018, 17:59
Столица
Три улицы перекроют для полумарафона «Белые ночи»
29.06.2018, 17:51
Экономика
В Якутии началась реализация плана социального развития центров экономического роста
29.06.2018, 17:46
Общество
Об особенностях рассмотрения жалоб и заявлений граждан подразделениями собственной безопасности МВД
29.06.2018, 17:24
Желток
Эксклюзив
Чекин уехал… чтобы вернуться!
29.06.2018, 16:57
Общество
Сварщики Якутии лучшие в Дальневосточном федеральном округе
29.06.2018, 16:23
Столица
Об изменении схемы движения автобусных маршрутов № 35 и № 9
29.06.2018, 16:07
Политика
ЕР проведет праймериз по выборам кандидата на пост мэра Якутска
Архив новостей
Происшествия
2 июля 2018, 12:31
744

Якутские кинологи заняли третье место на чемпионате Восточного округа  

В Хабаровске на базе отряда специального назначения «Тайфун» завершился чемпионат Восточного округа войск национальной гвардии по многоборью кинологов. На чемпионате Республику Саха (Якутия) представляли начальник кинологической группы отделения боевого обеспечения штаба территориального органа Росгвардии лейтенант Алхаз Т. и младший инспектор кинолог ОМОН Максим П. со своим четвероногим товарищем Крайтом.

11 отважных служебных псов в течение трех дней  показывали, как они могут бороться с преступностью, задерживая уголовников, а также продемонстрировали свои умения в поиске опасных и запрещенных веществ. У каждого пса своя специализация: кто-то профессионал в поиске взрывчатых веществ, кому-то нет равных в патрульной розыскной службе.

По итогам соревнований команда кинологов управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) заняла третье почетное место и вошла в состав сборной команды кинологов Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Первое общекомандное место заняла кинологическая группа из Владивостока, второе место из Магадана. Победителям и призерам соревнований в торжественной обстановке были вручены заслуженные кубки, дипломы и медали.

Младший инспектор кинолог Якутского ОМОН Максим П. был уверен, что попадет в сборную команду Восточного округа.

«Моему верному товарищу Крайту уже семь лет. Чтобы подготовить его, мне потребовалось много времени. Мы с Крайтом умеем договариваться. Как-никак не первый год с ним, уже нашли общий язык. Понимаем мимику и жесты друг друга, — говорит кинолог. – Я очень рад, что мы вошли в сборную. Это заслуга моего боевого товарища и близкого друга «Крайта».   Впереди нас ждут еще Всероссийские соревнования, где Крайт обязательно покажет свои профессиональные навыки и дух северного воина».

 

Источник: Пресс-служба управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.06.2018, 2:00
Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
28.06.2018, 23:19
Общество
Народный депутат Владимир Атаманченко провел личный прием граждан
27.06.2018, 13:27
Столица
Эксклюзив
Перестановки в мэрии Якутска
28.06.2018, 23:11
Культура & Образование
Международный бакалавриат — новый вектор образования республики
01.07.2018, 13:53
Желток
Эксклюзив
Айсен Николаев объяснил, что с его рукой
26.06.2018, 20:01
Происшествия
Трагедия на ысыахе в Мальжагаре
26.06.2018, 23:42
Желток
Фотофакт
Михаил Эверстов поймал огромного карася!
29.06.2018, 18:44
Культура & Образование
Эксклюзив
В Сербии на фотовыставке представлены якутские мастерицы
01.07.2018, 14:59
Политика
Резонанс
Поведение перебежчика вице-спикера рассмотрит Политсовет ЕР
26.06.2018, 22:46
Политика
Эксклюзив
КПРФ назвал своего кандидата на пост Ил Дархана
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экстра
Столица
02.07.2018

Ученые предупреждают о сейсмичности грунтов Якутска

Экстра
Политика
02.07.2018

Айсен Николаев выдвинулся на выборы главы Якутии

Желток
02.07.2018

Виктория Лопырева блистала на победном матче в якутских бриллиантах

Происшествия
02.07.2018

Мотоциклист погиб под колесами уборочной машины в Якутске

Республика
02.07.2018

Сварщик «Сахатранснефтегаз» признан лучшим на Дальнем Востоке!

Фотофакт
Экология
01.07.2018

Грибной сезон 2018 открыт!

Видео Фотофакт
История
01.07.2018

Ролевые игры на Зеленом лугу

Эксклюзив
Политика
01.07.2018

Вера Арбыкина ушла из «Сахамедиа»