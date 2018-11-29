Якутские и амурские предприниматели договорились о сотрудничестве

Десять предприятий малого и среднего бизнеса Якутии с 21 по 28 ноября 2018 в рамках бизнес-миссии посетили Благовещенск.

Якутия была представлена следующими направлениями: строительство и производство строительных материалов, производство мебели, предоставление полиграфических услуг, ателье, консалтинговые услуги и др.

Организаторами бизнес-миссии выступили Центр поддержки предпринимательства Республики Саха (Якутия) и Торгово-промышленная палата Республики Саха (Якутия).

22 ноября в рамках программы миссии на деловой площадке отеля Amurasso состоялась Биржа контактов предприятий малого и среднего бизнеса Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Гостей региона приветствовала вице-президент Торгово-промышленной палаты Амурской области Елена Юрьевна Моржева и исполнительный директор НО «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» Евгения Исаковна Шершнева. Амурская область выразила надежду на дальнейшее укрепление связей между нашими регионами и пожелала успешного и прибыльного бизнеса предпринимателям. В переговорах приняли участие порядка тридцати организаций г. Благовещенска.

Также для каждого участника бизнес-миссии была разработана индивидуальная программа встреч в соответствии с бизнес потребностями, которые прошли как в офисах предприятий, так и с посещением производств.

В рамках бизнес-миссии предприниматели Якутии с деловым визитом посетили город Хейхе Китайской народной республики, где Китайско-российский центр делового сотрудничества «Интер+» провел обучение предпринимателей Якутии по развитию и продвижению бизнеса с помощью электронной коммерции.

По итогам поездки все участники бизнес-миссии, в том числе китайская сторона, договорились о сотрудничестве в соответствии со своими интересами. Работа будет продолжена с учетом возможностей регионов.