Якутские «фронтовики» подстраховали Путина с тыла

Сегодня, 19 декабря в Москве прошел пятый «Форум действий» ОНФ. Он проходит в конце года и служит площадкой, на которой участники движения подводят итоги своей работы. Путин заявил, что основной задачей Народного фронта с самого начала была защита интересов россиян в самых разных направлениях — будь то экология, строительство дорог или контроль государственных закупок.

Идея, которая не превратилась в ерунду, а стала общенациональным проектом. Так оценил работу Общероссийского народного фронта Владимир Путин.



Владимир Путин: «Именно для такой совместной работы в интересах России и ее граждан мы и создавали Народный фронт. Своими делами вы утверждаете принципы честности, открытости, боретесь против всякого рода казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции. Побуждаете власть активнее откликаться на нужды и запросы наших граждан».

В Форуме действий в этом году приняли участие более 4000 активистов ОНФ со всей России. Всего же в этом проекте задействованы не менее 20 тысяч россиян. Движение Общероссийский народный фронт существует с мая 2011 года. Оно было создано по предложению Путина, который тогда занимал пост главы правительства, сообщает ОТР.

В Форуме действий приняла участие и якутская делегация. Как видим на фото, на встрече с президентом России, якутские «фронтовики» во главе с «афганцем» Валерием ЛЮТЫМ страхуют Путина с тыла.