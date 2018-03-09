Якутские фильмы победили в номинациях Международного кинофестиваля «Дух огня»

5 марта завершился XVI Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», где якутские кинематографисты вернулись с наградами.

Триумвират режиссеров: Валерий ТОДОРОВСКИЙ, Пётр БУСЛОВ, Андрей СИЛЬВЕСТРОВ вручили свой Специальный диплом Владимир МУНКУЕВУ за фильм «Уол о5ото».

Специальный призом за лучшую работу с музыкой в дебютном фильме награжден композитор и музыкальный продюсер Семён ЧЕНЯНОВ за детективный триллер «Чёрный демон»/«Хара Бэкир», режиссера Константина ТИМОФЕЕВА.

Константин ТИМОФЕЕВ, кинорежиссер, клипмейкер дал специально для «Sakhalife» эксклюзивный комментарий: «Менталитет все – таки между нами разный, и я думал, что якутские фильмы будут неинтересные зрителям, на самом деле, было наоборот – всем понравились наши фильмы!»

По решению международного жюри главного приза кинофестиваля «Золотой тайги» удостоена картина «Сара играет оборотня» Катарины Вюсс (Швейцария-Германия). «Серебряную тайгу» жюри присудило фильму «Первый этап» Кима Дэхвана (Южная Корея), дебютный фильм Теда Фендта (США) «Классический период» завоевал «Бронзовую тайгу».

Главный приз жюри режиссерского триумвирата получила картина «Иванов» Дмитрия Фальковича. Специальными дипломами режиссерский триумвират наградил фильмы «Чувак» Владимира Мункуева и «50» Даниила Зинченко и Тихона Пендюрина.

Дебютная работа режиссера Александра Ханта из Ханты-Мансийска «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» получила аж целых 3 награды! Приз зрительских симпатий «Золотая тайга», приз за лучшую операторскую работу. А также приз имени Александра Абдулова «За лучшую мужскую роль в российском дебютном фильме» — актерскому дуэту Евгению Ткачуку и Алексею Серебрякову, снявшихся в этой ленте.

«Золотая тайга – короткий метр» достался картине «Смерть Меня» режиссера Михаила Максимова. Лучший короткометражный дебют – лента «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» режиссеров Алины Котовой и Владлены Санду.

Маша Ремер, сыгравшая в фильме «…Другая я», была отмечена призом имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль российском дебютном фильме». Награду актрисе вручал актер Леонид Каневский.

Приза генерального партнера кинофестиваля «Газпром нефть» «За сохранение культурных традиций» удостоен фильм «Пепло» режиссера Антона Моисеенко.

Кроме того, были вручены и специальные награды кинофестиваля: за личный вклад в киноискусство «Золотую тайгу» вручили Борису Юхананову – российскому режиссёру, теоретику театра, кино и телевидения, основателю движения новой процессуальности, философско-эстетической теории и методологии в области искусства. Победителя наградил лично президент кинофестиваля Сергей Соловьев.

Напомним, что в рамках 16-го «Духа огня» в этом году прошел открытый конкурс микрофильмов и впервые конкурс фотографий «Любовь. Сквозь время и пространство». Отдельная номинация конкурса – «Югра многовековая».

На конкурс было заявлено 58 микрофильмов и 70 фоторабот. Победители были выявлены по итогам интернет-голосования и по выбору жюри. Лучшим, по мнению жюри, стали микрофильмы «N: нулевой кровоток» и «Почему совы охотятся на мышей (в номинации «Югра многовековая»). Максимальное количество зрительских голосов досталось микрофильму «Параллельный мир» и «Югра – многонациональная культура и единство» в номинации «Югра многовековая». Победители принимали награды из рук кинокритика и отборщика кинофестиваля Бориса Нелепо.

В конкурсе фотографий награждены авторы серий «Ты ушла рано утром» и «Дух огня». Интернет-голосование определило своих победителей – серии фоторабот «Любовь через года» и «Югорская Мадонна».

По традиции, в завершение церемонии закрытия кинофестиваля с приветственным словом выступила губернатор автономного округа Наталья Комарова: «Я, может быть, нарушу официальное выступление официального лица. Скажу, что порадовалась вместе с югорчанами успеху нашего Александра Ханта!».

Глава региона отметила, что МФКД стал визитной карточкой Югры, и благодаря успехам югорчан на этом кинофестивале и на других этих карточек становится еще больше.

СПРАВКА

МФКД «ДУХ ОГНЯ» задуман зимой 2002 года. В то же время автор замысла – кинорежиссер Сергей Соловьев обсудил идею фестиваля с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александром Васильевичем Филипенко, который и поддерживает фестиваль с самого момента его зарождения. Вскоре было принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа о проведении IМФКД «Дух Огня» с 26 января по 2 февраля 2003 года , и в течение года шла его подготовка. Инициативная группа посетила ряд больших мировых международных фестивалей. Во время подготовки была четко сформирована идеология готовящегося фестиваля, которая включала в себя идею не только ежегодного общественного смотра практически всех дебютных работ , делающих в России, но и существование этих работ в контексте мирового дебютного кино, а так же идею наследования новым русским кино наиболее выдающихся традиции, оставленных нам великим мировым кинематографом второй половины 20 века и великолепным кино исчезнувшего Советского Союза. В это же время были сформированы руководящие органы фестиваля , в частности его бессменный Президентский совет .

Президентский совет Фестиваля:

Президент МФКД «Дух Огня» — Сергей Соловьев

Вице –Президент МФКД «Дух огня» — Мария Зверева

В состав Совета входил Вице –Президент МФКД «Дух Огня» — Александр Абдулов

По ежегодно обновляемому регламенту фестиваля в его структуре предусмотрены следующие официальные и неофициальные смотры:

Международный конкурс дебютных фильмов, в котором могут участвовать любые дебютные фильмы, независимо от их участия в других международных кинофестивалях в количестве 10-12 лент. Из них по регламенту не более, чем два кинофильма могут быть на русском языке. Конкурс оценивает международное жюри , состоящее из 5-ти крупных деятелей международного кинематографа. Предусмотрено присуждение четырех международных призов, обеспеченных денежным вознаграждением.

Ежегодно в разных залах города Ханты-Мансийска и всего Ханты-Мансийского округа –Югры (площадь =534.8 тысяч кв.км., превосходит территорию любого европейского государства, кроме Франции) во время фестиваля идут тематические ретроспективы показа. Из года в год работает программа «Кинематографические мифы народов Севера», «СССР- великое кино» и др. Наличие этих программ позволяет участникам фестиваля и зрителям системно знакомиться с шедеврами мирового кино . Каждый фестиваль посвящается уникальному кинематографическому мастеру ;уже прошли фестивали, посвященные Михаилу Калатозову, создателю великого фильма «Летят журавли» режиссеру Андрею Тарковскому … В рамках фестиваля ежегодно работает клуб детского и юношеского кино, где проводится ретроспективы детских фильмов. Во время фестиваля постоянно работает профессиональных клуб , который всегда обеспечивается уникальной культурной программой, включающей эксклюзивные выступления выдающихся исполнителей классической рок- и поп- музыки. В рамках фестиваля проводится ежегодные фотографические и изобразительные выставки.

Нужно отметить, что все без исключения фестивальные просмотры проходят при заполненных залах. Ханты-Мансийск – студенческий город, и молодежь этого города — самый главный фестивальный зритель и судья. Цифры, которые показывают кинопрокатные организации по окончании каждого фестиваля воистину удивительные. На первом МФКД «Дух Огня»только кинематографические программы при двух фестивальных залах посетило около 50 000 человек. На всех остальных фестивалях вместе с количеством фестивальных залов росло и количество фестивальных зрителей.