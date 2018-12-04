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Якутские файтеры сразятся в профтурнире

8 декабря в Хабаровске на арене краевого цирка состоится профессиональный турнир «Двойной удар»

На одном ринге будут выступать представители смешанных единоборств и профессионального кикбоксинга. Отсюда и название «Двойной удар».

Поединки организуют две промоутерские компании «Кикбоксинг PRO» и YawaraFC при поддержке Хабаровской краевой федерации смешанного боевого единоборства ММА, Хабаровской краевой федерации кикбоксинга. Такой формат, как считают организаторы, позволит удерживать интерес зрителей на протяжении всего вечера боев. На ринг выйдут сильнейшие бойцы Дальнего Востока, мастера спорта, титулованные спортсмены и молодые проспекты.

В бойцовском карде состоится поединок и с участием якутских спортсменов.

Так, Михаил Иванов из Якутска по правилам кикбоксинга встретится с Андреем Елиным из Благовещенска. Отметим, что Михаил Иванов занимается в клубе «Кут Сюр» под руководством тренера Андрея Алексеева. Ему 24 года, является победителем Кубка мира «World Cup Diamond» в Анапе, бронзовым призером Кубка Кавказа и Кубка России. Его соперник Андрей Елин представляет спортивный клуб «Машина» (г.Балговещенск), занимается под руководством тренера Михаила Еремеева. Бойцу 22 года, он является чемпионом Дальнего Востока, трехкратным призером первенств России. Профессиональный рекорд – 10 побед (2КО), 2 поражения.

Ну а кульминацией турнира, по словам президента промоутерской компании YawaraFC Дмитрия Сазонова, станут титульные поединки. В бою за пояс чемпиона России по кикбоксингу среди профессионалов выйдет воспитанник якутской школы кикбоксинга, трехкратный чемпион России, чемпион Европы Денис Андреев. Он встретится с победителем Кубка России, финалистом чемпионата России, финалистом первенства Европы Максимом Черненко из Владивостока. Ключевым станет и бой за титул чемпиона Азии по ММА между проспектом из Владивостока – Матвеем Иваненко (клуб «Гладиатор») и лучшим бойцом лиги TFC из Южной Кореи — Джун Юн Пак.

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/47-mma/8770-yakutskie-fajtery-srazyatsya-v-profturnire-dvojnoj-udar-v-khabarovske
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