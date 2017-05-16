Якутские энергетики завершили завоз топлива автозимником

13 мая в поселок Юкагир Усть-Янского улуса были доставлены 64 тонны дизельного топлива колонной грузового транспорта для нужд АО «Сахаэнерго» (структурного предприятия ПАО «Якутскэнерго»). Эта партия стала завершающей в сезонной кампании доставки топлива для энергообъектов автозимником.

Как сообщил руководитель ПАО «Якутскэнерго» Александр СЛОИК, энергохолдинг завершил завоз топлива автозимником, в полном объеме выполнив в один из самых сложных климатических периодов года свою главную задачу по обеспечению стабильного энергоснабжения населенных пунктов республики.

Всего зимой 2016-2017 г. было перевезено 174,3 тысячи тонн твердого топлива и 36,9 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов в самые отдаленные населенные пункты республики.

На текущий момент все структурные предприятия ПАО «Якутскэнерго» активно готовятся к навигации. В сжатые сроки короткого северного лета энергетикам предстоит завезти водным транспортом 4,9 тысячи тонн сырой нефти, 97,1 тысячи тонн угля, 74,2 тысячи тонн нефтепродуктов, кроме того, в плане первого тура навигации перемещение депонационных запасов дизельного топлива по рекам Яна и Колыма в общем объеме – 10,8 тысячи тонн.

В связи с прогнозируемой неблагоприятной обстановкой по уровням воды в верховьях реки Лена на особом контроле находится выполнение завоза первым туром навигации в населенные пункты Олекминского улуса. Компанией проработаны альтернативные маршруты транспортировки топливно-энергетических ресурсов в целях безусловной доставки грузов, в том числе с увеличением доли перевозок по Северному морскому пути в арктические улусы и на север Хабаровского края.