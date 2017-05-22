Якутские энергетики требуют соблюдать правила энергобезопасности

Энергетики Якутии обращаются к жителям, гостям республики, руководителям строительных и иных организаций с призывом неукоснительно соблюдать правила электробезопасности.

Необходимо знать и помнить, что категорически запрещается проникать на территорию энергообъектов, огороженную и оснащенную специальными знаками, прикасаться к проводам и электрооборудованию, влезать на опоры линий электропередачи. Для поражения током иногда не требуется прямого контакта – достаточно приблизиться к токонесущему оборудованию на недопустимое расстояние и получить «удар» и по воздуху или через землю!

В летний период особое внимание досугу детей. Энергетики настоятельно рекомендуют контролировать, где гуляют дети, вместе изучить элементарные основы безопасной жизнедеятельности, рассказать об особенностях гусиного шага, правилах передвижения в зоне шагового напряжения, а также научить ориентироваться по предупреждающим знакам, познакомить с их значениями. Материалы по электробезопасности, которые педагоги и родители могут использовать для занятий с детьми размещены на сайте ПАО «Якутскэнерго» в разделе «Безопасное электричество» (http://myenergy.yakutskenergo.ru/.

Энергетики настоятельно призывают не пренебрегать правилами электробезопасности, не оставаться безучастными к фактам потенциального риска, сообщать о любых подозрительно висящих проводах в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС «Якутскэнерго» по телефонам: 005, (+7 411 2)21-55-68 или в район электрических сетей вашего улуса; по телефону доверия (+7 411 2) 49-70-00 и в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (+7 411 2) 49-84-98. Цена неосторожности – жизнь!