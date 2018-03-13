Якутские энергетики проводят совместные рейды с судебными приставами

Состоялся очередной совместный рейд специалистов ПАО «Якутскэнерго» и Якутского межрайонного отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РС(Я). Рейд по взысканию с неплательщиков задолженности за потребленные энергоресурсы прошел с участием съемочных групп ГТРК «Саха» и НВК «Саха».

В ходе рейда энергетики и судебные приставы побывали в частном коттедже гражданина Ш., задолженность которого превышает 500 тыс. рублей. Во время рейда гражданина дома не оказалось. Приставы вручили родственникам требование, в котором указано, что в случае невыполнения решения суда об оплате долга будут осуществлены опись и арест имущества должника. Специалисты «Якутскэнерго» произвели ограничение электроснабжения дома потребителя.

Абонент М., задолженность которого за потребленные электро- и теплоэнергию превышает 1 млн рублей, также игнорирует судебное решение об оплате долга. Потребитель является руководителем фирмы, и в момент рейда, по словам работников, находился в командировке. Судебные приставы выдали предупреждение главному бухгалтеру предприятия, которая не выполнила требования об удержании с заработной платы потребителя средств в счет погашения долга. По адресу проживания неплательщика судебные приставы вручили его родственнику предупреждение об уголовной и административной ответственности за неисполнение решения суда. Специалисты «Якутскэнерго» передали потребителю-неплательщику уведомление о введении ограничения подачи электроэнергии в случае непогашения долга.

Специалисты «Якутскэнерго» и сотрудники Службы судебных приставов регулярно проводят совместные рейды для сокращения задолженности за энергоресурсы. Во время рейдов должникам вручаются требования об исполнении судебного решения, уведомления о погашении задолженности, проводится разъяснительная работа.

Чтобы побудить проблемных потребителей к погашению задолженности, энергетики регулярно направляют в суды иски о взыскании долгов. После вступления судебных актов в законную силу, в случае неисполнения требований, исполнительные документы направляются в Федеральную службу судебных приставов.

Вначале судебные приставы вручают потребителям-должникам требования о погашении задолженности. В случае, если долг не будет добровольно погашен в течение 5 дней, судебные приставы вправе наложить арест на имущество, банковский счет потребителя-неплательщика, применить другие меры принудительного взыскания.

С начала 2018 года ПАО «Якутскэнерго» направило в суд 285 исковых заявлений в отношении потребителей-неплательщиков на общую сумму 12,3 млн рублей. На сегодня по республике открыто более 9 тыс. исполнительных производств на сумму более 379 млн. рублей в отношении потребителей-юридических и физических лиц.

По итогам 2017 года специалисты ПАО «Якутскэнерго» взыскали через суды с должников за электрическую и тепловую энергию 707,9 млн. рублей, из них 187,6 млн. рублей приходится на долю граждан. В прошлом году в республике в отношении потребителей-юридических и физических лиц возбуждено исполнительных производств на общую сумму 424,1 млн рублей.

– Принудительное взыскание задолженности за электроэнергию и тепло является крайней мерой, применяемой к потребителям-неплательщикам, — отмечает Михаил Владимиров, ведущий юрисконсульт управления правового обеспечения ПАО «Якутскэнерго». – Неплатежи за потребленные электрическую и тепловую энергию могут поставить под угрозу надежность энергоснабжения в республике. Поэтому энергетики ведут активную работу по взысканию задолженности. Хотелось бы призвать клиентов энергокомпании не допускать подобного рода ситуаций: ведь урегулировать вопросы задолженности можно, не доводя дела до суда, удержания с зарплаты, ареста имущества и других санкций. «Якутскэнерго» идет навстречу потребителям и дает возможность заключить соглашения о реструктуризации долга.

По вопросам заключения соглашения о рассрочке задолженности необходимо обращаться в отделения и участки Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» по месту жительства. Телефона контакт-центра: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.