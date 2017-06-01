Якутские энергетики призывают всем вместе защищать детей

Многотысячный коллектив ПАО «Якутскэнерго» поздравляет всех детей и их родителей с Международным днем защиты детей и обращается к ним с призывом обязательно соблюдать правила электробезопасности.

Необходимо знать и помнить, что категорически запрещается:

• проникать на территорию энергообъектов, огороженную и оснащенную специальными знаками,

• прикасаться к проводам и электрооборудованию,

• влезать на опоры линий электропередачи.

Для поражения током иногда не требуется прямого контакта – достаточно приблизиться к токонесущему оборудованию на недопустимое расстояние и получить «удар» и по воздуху или через землю!

Энергетики настоятельно рекомендуют родителям контролировать, где гуляют дети, вместе изучить элементарные основы безопасной жизнедеятельности, рассказать об особенностях гусиного шага, правилах передвижения в зоне шагового напряжения, а также научить ориентироваться по предупреждающим знакам, познакомить с их значениями.

Материалы по электробезопасности, которые можно использовать для занятий с детьми размещены на сайте ПАО «Якутскэнерго» в разделе «Безопасное электричество» (http://myenergy.yakutskenergo.ru/.

Энергетики настоятельно призывают не пренебрегать правилами электробезопасности, не оставаться безучастными к фактам потенциального риска, сообщать о любых подозрительно висящих проводах в круглосуточную диспетчерскую службу Центрального района электрических сетей ЦЭС «Якутскэнерго» по телефонам: 005, (+7 411 2)21-55-68 или в район электрических сетей вашего улуса; по телефону доверия (+7 411 2) 49-70-00 и в контакт-центр Энергосбыта: 8-800-100-22-05, (+7 411 2) 49-84-98.

Цена неосторожности – жизнь!