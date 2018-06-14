АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.06.2018, 11:34
Политика
Скандал
Трижды везунчик Эрнст Березкин!
14.06.2018, 11:30
Красота & Здоровье
Малышку, рожденную в небе над Якутией, выписали из роддома
14.06.2018, 11:20
Общество
В Якутске состоится итоговый «Гражданский форум»
14.06.2018, 11:08
Желток
Большая делегация Вилюйского улуса разгуливает дальше по ысыахам
14.06.2018, 11:05
Общество
МЧС напоминает правила безопасного «селфи»
14.06.2018, 10:55
Общество
В Росрыболовстве опровергли информацию о том, что рыбалка в РФ станет платной
14.06.2018, 10:49
Желток
Эксклюзив
Первая леди Якутии станцевала на благотворительном концерте!
14.06.2018, 10:40
Экономика
Якутскэнерго подвело итоги осенне-зимнего периода
14.06.2018, 10:30
Столица
Объявление
Завтра в Якутске перекроют улицу Пирогова
14.06.2018, 10:20
Экономика
Якутские энергетики подарили систему солнечных панелей детскому технопарку Кванториум
14.06.2018, 10:10
Спорт
Егор Борисов: Первая игра очень важная
14.06.2018, 10:00
Происшествия
Якутянин сделал приятеля наркокурьером поневоле
14.06.2018, 9:50
Общество
В Якутии осужденные сдали выпускные экзамены
14.06.2018, 9:40
Происшествия
Река Алазея грозит подтоплением двум селам
14.06.2018, 9:30
Общество
Главе поселка Белая Гора «влепили» штраф
14.06.2018, 9:20
Происшествия
Оймяконский бизнесмен осужден за взятку начальнику местного Роспотребнадзора
14.06.2018, 9:10
Красота & Здоровье
Терять пациента очень тяжело
14.06.2018, 8:59
Происшествия
В Якутии кассир присвоила почти миллион рублей платежей за ЖКХ
14.06.2018, 8:48
Желток
Эксклюзив
«Орел и Решка» едет в Якутию!
14.06.2018, 8:29
Общество
Видео
Грандиозная премьера песни от симбиоза якутской интеллигенции!
14.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 14 июня 2018
14.06.2018, 2:06
Культура & Образование
Сегодня день рождения звезды эстрады
14.06.2018, 1:10
Республика
На этнокультурный центр эвенков в Оленьке выделено 152 миллиона рублей
14.06.2018, 0:43
Политика
Первыми назначенцами врио главы в правительстве стали экономисты и юристы
13.06.2018, 21:30
Финансы
Алмазэргиэнбанк принял участие в сборе средств на строительство школы в селе Кобякон
13.06.2018, 18:30
Общество
Современные подростки сильно поглупели
13.06.2018, 18:15
Культура & Образование
Столетию якутской милиции посвятили выставку
13.06.2018, 18:00
Республика
В Тикси обнаружен ледник протяженностью почти три километра
13.06.2018, 17:56
Республика
Из-за взрывных работ перекроют участок трассы «Лена»
13.06.2018, 17:50
Республика
Аэропорт Черского заработал в штатном режиме
13.06.2018, 17:45
Происшествия
В Якутии завели дело на уклониста
13.06.2018, 17:40
Экология
В ряде районов Якутии объявлено штормовое предупреждение
13.06.2018, 17:30
Экономика
Объявление
14 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
13.06.2018, 17:20
Общество
Идет голосование за лучшего «Гражданского активиста»
13.06.2018, 17:10
Общество
Букет наград от Ил Дархана
13.06.2018, 17:00
Общество
Пристегни самое дорогое
13.06.2018, 16:50
Происшествия
Резонанс
Общественная палата Якутии следит за рассмотрением дела супругов Левадных в суде
13.06.2018, 16:40
Спорт
В спартакиаде якутских железнодорожников лидирует команда «Модерон»
13.06.2018, 16:30
Культура & Образование
Писатели Якутии написали открытое письмо депутатам ГосДумы
13.06.2018, 16:20
Спорт
Названы победители спартакиады работников нефтегазовой отрасли
13.06.2018, 16:19
Политика
Экстра
Назначены вице-премьеры и министр правительства Якутии
13.06.2018, 16:10
Столица
Со двора начинается Родина
13.06.2018, 16:01
Происшествия
В Якутии пропали четыре рыбака
13.06.2018, 16:00
Столица
Очередная сессия Якутской городской Думы рассмотрела 21 вопрос
13.06.2018, 15:50
Культура & Образование
Анонс
Музыкальный Якутск: Эдита Пьеха, ансамбль «Берёзка» и другие ждут вас!
13.06.2018, 15:40
Столица
«Ысыах Туймаады-2018» (программа)
13.06.2018, 15:30
Желток
Видео
Группа «Унты» сняла клип про скандальных звезд местного шоу-бизнеса
13.06.2018, 15:20
Спорт
«Игнатий больше не Волк, он теперь Анаконда». Якутский боец выиграл очередной турнир
13.06.2018, 15:10
Республика
Алданцы весело и задорно отметили День России
13.06.2018, 15:05
Культура & Образование
Афиша
Саха театр представляет премьеру «Кыьыл кемус хоруоп»
13.06.2018, 15:00
Общество
Якутяне получили государственные награды
13.06.2018, 14:50
Культура & Образование
Сиэн Екер о триумфе якутского кино и ТВ
13.06.2018, 14:40
Экономика
Киэргэ: Приглашаем на Серебряную неделю!
13.06.2018, 14:30
Экология
Фотофакт
Два медвежонка гуляли в окрестностях Нерюнгри
13.06.2018, 14:20
Культура & Образование
Кто получит приз нового Ил Дархана?
13.06.2018, 14:12
Политика
Экстра
Уволены зампреды правительства Якутии
13.06.2018, 14:10
Спорт
Евгений Мохначевский — чемпион мира по греко-римской борьбе
13.06.2018, 14:00
Общество
После вмешательства судприставов якутянин полностью погасил свой долг перед банком
13.06.2018, 13:51
Желток
Эксклюзив
Еще одному зампреду правительства прочат отставку
13.06.2018, 13:30
Общество
Ысыах Туймаады: Продолжается прием заявок на конкурс «Киэргэ – сир симэ5э»
13.06.2018, 13:20
Столица
Дома под снос: «Мы за ценой не постоим?..» Блогеры Якутска о «золотых» квадратах и завышенных оценках
13.06.2018, 13:10
Экономика
В июне АЛРОСА проведет аукцион по продаже крупных алмазов во Владивостоке
13.06.2018, 13:01
Желток
Эксклюзив
У Ольги Балабкиной и Алексея Дьячковского возможны перемены
13.06.2018, 12:58
Политика
Петр Алексеев увольняется с поста ио первого зампреда правительства
13.06.2018, 12:50
Общество
Лучший способ отметить День России — помочь ребенку
13.06.2018, 12:40
Сахалыы
Төрөөбүт төрүт тыллары үөрэтии  туһунан Саха сирин суруйааччыларын союһун  правлениятын сайабылыанньата
13.06.2018, 12:30
Республика
Айсен Николаев встретился с Андреем Борисовым
13.06.2018, 12:20
Столица
На главном якутском празднике прозвучат забытые народные песни 
13.06.2018, 12:10
Происшествия
Пожар в здании аэровокзала поселка Сангар: подробности
13.06.2018, 12:00
Столица
На «Ысыахе Туймаады – 2018» пройдет конкурс запевал круговых танцев
13.06.2018, 11:50
Экономика
Продолжается завоз котельного топлива в районы Якутии
13.06.2018, 11:40
Происшествия
За покупку наркотиков осужденный получил 4 года. До освобождения ему оставалось 3 месяца
Архив новостей
Экономика
14 июня 2018, 10:20
128

Якутские энергетики подарили систему солнечных панелей детскому технопарку Кванториум

ПАО «Якутскэнерго» оснастило технопарк «Кванториум» системой солнечных панелей и солнечным зарядным устройством. С этим оборудованием юные воспитанники технопарка смогут реализовать новые проекты.  

«Кванториум» – федеральный проект по созданию детских технопарков, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, нацеленных на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

В Якутске на базе Дворца детского творчества школьники обучаются в профильном «Энерджиквантуме» — знакомятся с особенностями возобновляемой энергетики, принципами работы современных экологически чистых двигателей и получают возможность реализовать инновационные проекты в сфере альтернативной энергетики. Дети узнают, как вдохнуть «жизнь» в любую технику, а в будущем смогут стать гарантами энергетической обеспеченности страны.

Проекты команды «Энерджиквантум» стали призерами конкурса «Первый элемент», их авторы среди 12 лучших команд всей федеральной сети детских технопарков «Кванториум» получили путевки во Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе.

Руководитель якутского «Кванториума» и все ребята поблагодарили энергокомпанию за поддержку и пообещали достойно представить республику в финале конкурса юных исследователей.

Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.06.2018, 9:29
Желток
Эксклюзив
Врио главы Якутии несет репутационные риски из-за странной встречи?
12.06.2018, 9:22
Колонка
Афиша
Парк культуры и отдыха приглашает на лекцию «Трансформация якутских украшений»
11.06.2018, 11:22
Происшествия
Экстра
Трагедия на ысыахе: Мужчина сломал шею на хапсагае
12.06.2018, 16:01
Общество
Патриотов пригласили пройти военную службу по контракту
12.06.2018, 15:33
Желток
Резонанс
Афанасий Максимов о своей очередной женитьбе
11.06.2018, 15:57
Политика
Экстра
Телеграмм о новом премьер-министре Якутии
12.06.2018, 16:13
Политика
Эксклюзив
Шок, трепет и надежда: Чего ждать от смены власти в Якутии?
11.06.2018, 12:15
Политика
Эксклюзив
Первый зам станет министром
12.06.2018, 9:20
Общество
Галина Данчикова поздравила якутян с Днем России!
12.06.2018, 15:25
Общество
12 июня — юбилей известной пианистки
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Желток
14.06.2018

Большая делегация Вилюйского улуса разгуливает дальше по ысыахам

Эксклюзив
Желток
14.06.2018

«Орел и Решка» едет в Якутию!

Политика
14.06.2018

Первыми назначенцами врио главы в правительстве стали экономисты и юристы

Резонанс
Происшествия
13.06.2018

Общественная палата Якутии следит за рассмотрением дела супругов Левадных в суде

Спорт
13.06.2018

Названы победители спартакиады работников нефтегазовой отрасли

Экстра
Политика
13.06.2018

Назначены вице-премьеры и министр правительства Якутии

Происшествия
13.06.2018

В Якутии пропали четыре рыбака

Столица
13.06.2018

Очередная сессия Якутской городской Думы рассмотрела 21 вопрос