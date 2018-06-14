Якутские энергетики подарили систему солнечных панелей детскому технопарку Кванториум

ПАО «Якутскэнерго» оснастило технопарк «Кванториум» системой солнечных панелей и солнечным зарядным устройством. С этим оборудованием юные воспитанники технопарка смогут реализовать новые проекты.

«Кванториум» – федеральный проект по созданию детских технопарков, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, нацеленных на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

В Якутске на базе Дворца детского творчества школьники обучаются в профильном «Энерджиквантуме» — знакомятся с особенностями возобновляемой энергетики, принципами работы современных экологически чистых двигателей и получают возможность реализовать инновационные проекты в сфере альтернативной энергетики. Дети узнают, как вдохнуть «жизнь» в любую технику, а в будущем смогут стать гарантами энергетической обеспеченности страны.

Проекты команды «Энерджиквантум» стали призерами конкурса «Первый элемент», их авторы среди 12 лучших команд всей федеральной сети детских технопарков «Кванториум» получили путевки во Всероссийский детский центр «Смена» в Анапе.

Руководитель якутского «Кванториума» и все ребята поблагодарили энергокомпанию за поддержку и пообещали достойно представить республику в финале конкурса юных исследователей.