Якутские энергетики под знаками памяти, мира и добра встретили День Победы

Под знаками памяти, мира и добра прошли праздничные мероприятия, посвященные 9 мая, на всех предприятиях ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ.

Как и полагается, началось все с традиционных субботников. В преддверии Дня Победы все коллективы энергохолдинга в течение нескольких дней убирали оттаявший мусор, подбеливали деревья и бордюры, готовили клумбы для высадки цветов, и не только на собственных производственных территориях, а и на закрепленных городских и поселковых участках. В нынешнем году с наступлением благоприятной теплой погоды более 25 тысяч единиц цветочной рассады высадят энергетики, украсив города и села республики.

Парад праздничных мероприятий открыл руководитель компании «Якутскэнерго», Александр СЛОИК, поздравив от многотысячного коллектива энергетиков всех ветеранов, гостей и жителей республики с самым главным для нашей страны Днем.

Не секрет, все меньше с каждым годом становится живых свидетелей войны. Энергетики знают и помнят их имена и заслуги, стараясь уделять внимание старшему поколению не только в праздничные дни. В нынешнем году специалисты кадровых служб совместно с «Электропрофсоюзом» компании по доброй традиции навестили ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, побывав у них в гостях с подарками и весенними букетами ландышей. Кроме того, вот уже третий год подряд в преддверии Парада Победы якутяне-фронтовики вместе с благодарственным письмом получают и именные сертификаты на оплату электроэнергии.

Воспитанники подведомственных детских садов ПАО «Якутскэнерго» — «Рябинка» (п. Чернышевский), «Огонек» (г. Мирный), «Искорка» и «Белоснежка» (г. Якутск) продолжили праздничный энергопарад театрализованными музыкальными утренниками со стихами и песнями о войне.

Порадовали результатами и участники ежегодного турнира среди филиалов и дочерних обществ «Якутскэнерго» «Кубок Победы – 2017». Так лучшими в шахматах стала команда исполнительной дирекции компании, Якутская ГРЭС одержала победу в волейбольных соревнованиях, а спортсмены Якутской ТЭЦ уверенно заняли первое место в стрельбе из пневматической винтовки.

Цветы к обелискам павшим воинам возложили представители Совета молодых специалистов предприятий энергохолдинга. Вечером 7 и 8 мая в разных частях нашей республики энергетики вместе с детьми приняли участие в акции «Свеча памяти».

9 мая дети, внуки и правнуки героев огненных лет взяли в руки портреты своих фронтовиков и торжественным маршем прошли по улицам. Более 5 тысяч энергетиков встали в строй легендарного Бессмертного полка, чтобы почтить память павших и поклониться живым.

В светлый и памятный праздник Великой Победы энергетики Якутии пожелали всем крепкого здоровья, семейного благополучия, любви и мирного неба над головой!