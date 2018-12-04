Совсем как космонавты: Энергетики прошли практику на полигонах с имитацией напряжения

Энергетики Центральных электрических сетей проходят повышение квалификации в филиале Волгоградского государственного технического университета в г. Камышин по программе «Работа под напряжением в электроустановках до 1000 В».

Выездное обучение проводится с теоретической частью и практической отработкой полученных знаний на закрытом полигоне института с имитацией напряжения 12 В и на открытом — с подъемом на железобетонную опору на «когтях».

Специалисты перенимают опыт западных коллег, работающих под напряжением в электроустановках до 1000 В, в условиях, максимально приближенных к реальным, вплоть до имитации переговоров с диспетчером и заведением записи в журнал.

«За время обучения мы получили массу полезной информации. Отработка практических занятий заняла большую часть времени. Приходилось по два часа «стоять» на опоре. Инструктор добивался 100-процентного автоматизма в наших действиях», – прокомментировал участник обучения, мастер службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС ЦЭС Дмитрий Бубнов.