Якутские энергетики обсудили вопросы социального партнерства

Сегодня 25 мая в конференц-зале ИД ПАО «Якутскэнерго» прошел очередной пленум ЯРОО «Электропрофсоюз». Председатель профсоюзной организации энергохолдинга, Константин ФАТКУЛИН открыл заседание, пожелав участникам конструктивной работы.

Представителей трудовых коллективов приветствовал и руководитель ПАО «Якутскэнерго» Александр СЛОИК, который рассказал об итогах производственно-хозяйственной деятельности в 2016 году и перспективах развития крупнейшей энергокомпании республики.

В рамках рабочего совещания также были заслушаны доклады и обсуждены отчеты о финансовой деятельности общественной организации, об изменениях в составе республиканского комитета ЯРОО «Электропрофсоюз». Интересными и полезными по содержанию оказались презентации председателей «первичек» о деятельности профсоюзов на местах – в районах и улусах республики. Лидеры профсоюзного движения не только отчитывались, но и с удовольствием делились полезным опытом. Кроме этого, Пленум поддержал новую редакцию Стратегии профсоюзной организации по развитию социального партнерства.

В завершении энергетики поблагодарили за преданность делу и высокий профессионализм председателя спорткомитета Центральных электрических сетей, члена республиканского комитета Владимира Петровича НОВИКОВА, вручив ему благодарственное письмо и памятный подарок. В связи с выходом на пенсию Владимир Петрович передал свои полномочия коллеге – ведущему инженеру Оперативно-диспетчерской службы ЦЭС Татьяне ВИШНЯКОВОЙ.