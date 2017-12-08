Якутские единороссы подвели итоги года

Якутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подвело итоги работы и наметило планы на 2018 год.

8 декабря в городе Якутск Республики Саха (Якутия) состоялась Региональная конференция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В работе конференции приняли участие более 80 делегатов – это члены регионального политического совета, представители первичных отделений, секретари и руководители исполнительных комитетов местных отделений партии и молодогвардейцы. Они обсудили итоги деятельности регионального отделения Партии в 2017 году и наметили планы на будущее. Важным вопросом повестки стало избрание делегатов на XVII Cъезд Партии.

Секретарь Якутского Регионального отдаления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ноговицын отметил, что важнейшим показателем работы нашего регионального отделения остается вовлечение широких слоев политически активного населения в партийные мероприятия:

— В 2017 году местными отделениями партии проведены 526 процедур предварительного голосования на территории 34 муниципальных районов и 351 поселений, которыми было охвачено свыше 91 тысячи человек, что в свою очередь составило 17,2 % от общего числа избирателей, проживающих на этих территориях. Это неплохой результат, демонстрирующий достаточно высокую степень вовлеченности населения в партийные мероприятия. Республика заняла первое место среди всех субъектов России по проценту вовлеченности населения в процедуру ПГ.

В этом году партия приняла активное участие на всех выборах в органы местного самоуправления. Краткие итоги таковы: на выборах глав из 11 районов наши кандидаты победили в 9 (81 %), из 218 выборов глав поселений – в 133 (61 %), из 2978 мандатов муниципальных депутатов единороссы получили 1773, то есть 59 %,- отметил он.

На конференции в соответствии с Уставом Партии была проведена ротация регионального политического совета. Тайным голосованием участники избрали пятерых новых членов политсовета. В новый состав вошли: начальник ЖБТЭФ Александр Азаров, Глава муниципального образования «Ленский наслег» Андрей Новгородов, председатель Улусного Совета депутатов МР «Горный улус» Алквиад Тарасов, директор студенческого городка «Сергелях» ВПО «СВФУ имени М.К.Аммосова» Петр Шамаев, заместитель главы по социальным вопросам Администрация муниципального района «Хангаласский улус» Елена Яковлева.

Кроме того, были избраны делегаты, которые представят Якутское региональное отделение на XVII Съезде «Единой России» в Москве. Единогласным решением делегатов Конференции избраны: Секретарь первичного отделения «Толонское» Чурапчинского местного отделения Василий Владимиров, Секретарь первичного отделения «Восточно-Майинское» Мегино-Кангаласского местного отделения Сергей Иванов, Секретарь первичного отделения «Кангаласское» Нюрбинского местного отделения Николай Николаев, Секретарь первичного отделения «Дом пионеров» Якутского местного отделения Андрей Петров, Секретарь Намского местного отделения, Секретарь первичного отделения «Педколледжное» Иван Попов, Секретарь первичного отделения «Техтюрское» Хангаласского местного отделения Николай Филиппов.