Якутские единороссы обсудили пенсионную систему

Якутские сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»м 5 июля провели обсуждение изменений в пенсионную систему.

На встрече присутствовали представители министерств и ведомств, члены профсоюзов крупных предприятий, также народные депутаты и общественность. Модератором выступила народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн), руководитель координационного совета сторонников ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Антонина Григорьева.

— Сегодня людей трудоспособного возраста мало, поэтому, задача, которую ставит Президент РФ Владимир Путин, обсуждение реформы и внесение конкретных предложений. Средний возраст в здравоохранении, образовании, культуре, социальной сфере составляет уже 60 и более. Вопрос пенсии не зависит ни от возраста, ни от социального статуса, ни от профессии. Для всех это живая и значимая тема, в ходе обсуждения которой поступают конструктивные предложения. Они будут очень полезны, когда начнется работа над законопроектом в Государственной Думе», — отметила она.

В обсуждении прозвучали рекомендации и предложения от представителей бюджетной сферы и профсоюзов, рядовых партийцев и сторонников Партии. Все они будут обобщены для подготовки предложений по совершенствованию пенсионной системы от регионального отделения.

Подводя итоги работы дискуссионной площадки, народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн), руководитель координационного совета сторонников ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Антонина Григорьева подчеркнула, что предстоящее пенсионное законодательство – это масштабная задача, поэтому подходить к ее решению следует без эмоций, и найти такой вариант, который устроит большинство. Сбор предложений по совершенствованию пенсионной системы – в основе предстоящей работы Партии в республике.

Напомним, что «Единая Россия» объявила сбор предложений граждан по совершенствованию пенсионной системы. Помимо встреч с депутатами и партийным активом на базе различных региональных площадок, свое мнение можно будет высказать посредством электронной связи.

Ваши содержательные предложения просим присылать на почту yakut-pensii @mail.ru.

В обращении просим указать ваши ФИО, возраст, а также данные для обратной связи.

Сбор предложений продлится со 2 до 30 июля.

14 июня Правительство РФ предложило внести изменения в пенсионную систему. «Единая Россия» выступила с предложением провести широкое обсуждение данного вопроса на местах для того, чтобы озвученные в регионах предложения были учтены в конечной редакции нового законопроекта.