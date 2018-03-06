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Желток
6 марта 2018, 10:40
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Якутские девушки произвели фурор на горнолыжном курорте Гудаури

Светская девушка Яна Созонова, отдыхая на горнолыжном курорте в Грузии, снялась с подругой в купальниках прямо посреди горных снегов. Сейчас температура воздуха в Гудаури плюс 2 градуса, но бывают дни, когда она опускается и до минус 8.

Смелые девушки продемонстрировали шокированным лыжникам красивые стройные фигуры и еще раз доказали народную присказку: «Мне не страшен мороз, я в Якутии рос».

«Мне кажется, женщина в голубой куртке открыла рот?», — комментирует свои фото Яна.

Пользователи якнета отреагировали на фото по-разному. Кто-то пристыдил, мол, негоже, якутским девушкам выставлять напоказ свои тела чужестранцам; кто-то восхитился смелостью: «Агонь! Горячие женщины».

Третьи же тут же предположили: » Яна, ты точно с этим фото попадешь на Первый канал к Малахову!».

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Источник: http://sakhapress.ru/archives/233165
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