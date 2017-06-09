Якутские дети на большом празднике в Москве: как это было

Школьники из Республики Саха (Якутия) вместе с десятью тысячами ребят из других регионов и стран приняли участие в празднике Дня защиты детей в Москве.

Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» организовал поездку юных якутян – победителей различных конкурсов, среди которых есть дети из приемных, опекунских и многодетных семей.

Передача «Будем вместе»

«Чтобы попасть в этот замечательный международный проект, детям пришлось потрудиться, – рассказала исполнительный директор фонда «Дети Саха-Азия» Ольга АНДРОСОВА. – В этом году в Москву на праздник поехали победители сразу нескольких конкурсов, объявленных нашим фондом, в том числе заочного республиканского с разными направлениями – «Мои достижения» и городского конкурса чтецов «Поэзия доброты». Все конкурсы были открытые, в жюри входили приглашенные эксперты. Такие конкурсы мы проводим третий год, и каждый раз победители награждаются поездкой на праздник Российского детского фонда. Таким образом мы поощряем способных, активных школьников и семьи, в которых уделяют внимание развитию детей. Наши талантливые ребятишки песнями, танцами и стихами знакомят в Москве своих сверстников с культурой и искусством родного края, расширяют свои знания, получают пользу и радость от посещения столицы с ее театрами и достопримечательностями, от общения с ровесниками со всех регионов России и зарубежья».

В этом году 1 июня, в Международный день защиты детей, Российский детский фонд (РДФ), возглавляемый писателем Альбертом ЛИХАНОВЫМ, в тридцатый раз устроил праздник более чем для десяти тысяч мальчишек и девчонок из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.