Якутские борцы завоевали призовые медали!

Трое представителей сборной Якутии отметились медалями открытого Всероссийского турнира на призы Академии Дмитрия Миндиашвили, проходившего 19-21 января в Красноярске. Двое из призеров стали обладателями путевок на Гран-при Ивана Ярыгина и выступят в составе сборной России.

В первый день соревнований серебряной медалью в весовой категории до 59 кг порадовала воспитанница Училища олимпийского резерва Ирина Афанасьева. Она начала с побед над представительницами Казахстана и Бурятии. А в финале уступила чемпионке России Ольге Хорошавцевой. Якутянка стала обладательницей серебряной медали отборочного турнира и получила право представить страну на Ярыгинском турнире, который пройдет 26-28 января в Красноярске.

Еще один представитель якутской школы борьбы Семен Владимиров отличился бронзовой наградой, и так как в его весе разыгрывались три путевки — он стал обладателем одной из них.

Настоящий сюрприз преподнес юный Айсен Потапов, который также является воспитанником Училища олимпийского резерва. Спортсмен уверенно начал с побед — тушировал кемеровчанина Андрея Гришакова и со счетом 9:0 обыграл Абиля Усина из Казахстана. Препятствие для него создал известный дагестанец Рустам Абдурашидов, который выиграл якутянина со счетом 10:0.

К счастью, Потапов в утешительной схватке с явным преимуществом одолел представителя Татарстана, а в схватке за «бронзу» показал яркую борьбу против сильного бурятского спортсмена Жаргала Доржиева (11:7). В данной весовой категории разыгрывалось только две путевки на турнир Ивана Ярыгина и они достались только чемпиону и серебряному призеру.