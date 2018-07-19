Якутские борцы вылетели в Турцию

Сборная команда Беларуси по вольной борьбе вылетела в Турцию для прохождения учебно-тренировочных сборов перед ответственным турниром – в Стамбуле пройдут традиционные международные соревнования «Яшар Догу», которые с прошлого года вошли в число рейтинговых для борцов вольного стиля.

Якутские борцы – призер чемпионатов мира и Европы Владислав Андреев, победители международных турниров Ньургун Скрябин и Андрей Бекренев присоединились к сборам после небольшого отдыха на родине. Турнир «Яшар Догу» станет одним из этапов отбора к чемпионату мира, который начнется 20 октября в столице Венгрии Будапеште. Еще один важный старт ждет белорусских борцов в сентябре в Минске, где состоится еще один рейтинговый турнир UWW в честь трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Второй этап подготовительных сборов сборная Беларуси проведет с 1 по 16 августа в Алматы. В условиях среднегорья спортсмены проведут совместные тренировки с командами Казахстана, Монголии, Киргизии и других стран. Заключительный этап подготовки к домашнему международному турниру «Александр Медведь» и чемпионату мира борцы начнут 29 августа на базе олимпийской подготовки «Стайки» под Минском.