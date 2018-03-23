Якутские борцы будут бороться сегодня в Болгарии

Сегодня в Болгарии начнется второй соревновательный день международного турнира по трем стилям борьбы «Дан Колов и Никола Петров». Якутскую школу вольной борьбы на престижных соревнованиях представят пятеро спортсменов.

В весовой категории до 57 кг в Софии выступят члены сборной команды Беларуси призер чемпионата мира Владислав Андреев и победитель международного турнира в Минске «Александр Медведь» Андрей Бекренев, цвета македонского флага будет защищать Владимир Егоров. От команды сборной России на ковер выйдет опытный мастер спорта международного класса Михаил Иванов.

Наиболее интересной встречей в стартовых схватках станет противостояние Владислава Андреева и лидера сборной России, победителя чемпионата страны и международного турнира «Иван Ярыгин» Завура Угуева. Андрей Бекренев будет бороться с представителем Турции, Владимир Егоров с борцом из Кореи, а Михаил Иванов проверит местного спортсмена.

В весе до 57 кг всего заявлено 18 спортсменов. Среди них можно выделить призеров чемпионата Европы Ахмета Пекера из Турции, французского борца Зохейра Эль Куарража, участника и призера многих международных турниров Франка Перелли из США.

Сегодня бороться в предварительных и полуфинальных встречах, помимо борцов весовой категории до 57 кг, выйдут спортсмены еще двух весов – до 65 и 74 кг. В этот же день пройдут финалы в 4 весовых категориях до 61, 70, 79 и 92 кг.

Еще один воспитанник якутской школы борьбы призер чемпионата России Евгений Коломиец будет выступать завтра в весовой категории до 97 кг.

В первый соревновательный день в составе сборной России трое борцов смогли выйти в золотые финалы. Ильяс Бекбулатов в весе до 70 кг будет бороться с Хайдаром Явуз из Турции. В весе до 79 кг в финале встретятся двое россиян – Ахмед Гаджимагомедов и Алан Засеев.

В весе до 92 кг Абдулрашиду Садулаеву будет противостоять грузинский спортсмен Иракли Мтицури.

22 марта, София, Болгария.

Вольная борьба. «Дан Колов и Никола Петров». Программа соревнований (Время якутское).

17:00 – 21:00 Предварительные схватки весовых категорий до 57, 65 и 74 кг и утешительные встречи весовых категорий до 61, 70, 79, 92 кг.

23:00 Полуфинальные схватки весовых категорий до 57, 65 и 74 кг

01:00 Финалы 61, 70, 79, 92 кг.

Составы финальных пар с участием борцов России.

До 70 кг. Хайдар Явуз (Турция) — Ильяс Бекбулатов (Россия)

До 79 кг. Ахмед Гаджимагомедов — Алан Засеев (оба — Россия)

До 92 кг. Абдулрашид Садулаев (Россия) — Иракли Мтицури (Грузия)