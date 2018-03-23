АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-8
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.84
 70.31
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.03.2018, 17:55
Общество
В Якутске проходит финал конкурса «Будущий дипломат»
23.03.2018, 17:45
Экология
Минприроды ждет активного участия в акции «Природа и мы»
23.03.2018, 17:35
Общество
В аэропорту «Якутск» открылась выставка известного коллекционера
23.03.2018, 17:25
Общество
Как сэкономить на ЖКХ?
23.03.2018, 17:22
Желток
Резонанс
Депутат Ил Тумэна прокомментировал гей-скандал
23.03.2018, 17:15
Желток
Интервью
И.о. ректора СВФУ рассказала о пришельцах и «колыбели зла»
23.03.2018, 17:15
Общество
Состязаться в возведении чума можно на международном чемпионате «ArcticSkills»
23.03.2018, 17:05
Спорт
В Чурапче стартовал главный чемпионат республики
23.03.2018, 16:55
Спорт
Якутские борцы будут бороться сегодня в Болгарии
23.03.2018, 16:45
Происшествия
Дал другу карту — остался без денег
23.03.2018, 16:35
Происшествия
Стал известен приговор мужчине, пытавшемся совершить тройное убийство
23.03.2018, 16:25
Происшествия
Судебные приставы нагрянули к организации-должнику
23.03.2018, 16:13
Происшествия
Взял автомобиль покататься — получил статью
23.03.2018, 16:05
Культура & Образование
Выпускники ЯГСХА поедут работать в родной улус
23.03.2018, 15:55
Происшествия
В Алданском районе произошло два ДТП с участием большегрузов
23.03.2018, 15:45
Происшествия
Подросток пришел в гости. Хозяйка не досчиталась телефона
23.03.2018, 15:35
Происшествия
Мужчина набросился на женщин с молотком
23.03.2018, 15:24
Общество
Александр Кошуков: «Певостроители Нерюнгри — пример для новых поколений»
23.03.2018, 15:08
Спорт
Школьники встретятся на международном турнире Пинигина по вольной борьбе
23.03.2018, 14:55
Общество
«Камелек» — за защиту интеллектуальной собственности
23.03.2018, 14:40
Происшествия
Более 160 кг санкционных груш изъяли у продавца в Якутске
23.03.2018, 14:30
Общество
Смертельные ДТП: Минтранс Якутии ударит по нелегальным перевозчикам
23.03.2018, 14:20
Экономика
Айхал Габышев единогласно переизбран
23.03.2018, 14:10
Финансы
Алмазэргиэнбанк вошел в топ-100 самых надежных российских банков по версии Forbes
23.03.2018, 13:45
Общество
Житель Ленска был неприятно удивлен
23.03.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Генетики: человечество теряет здоровье и глупеет
23.03.2018, 13:10
Спорт
Из Якутска до Магадана. 1902 километра на своих двоих!
23.03.2018, 13:00
Культура & Образование
Эксклюзив
Санита Ай: Театр эстрады пришлось брать штурмом
23.03.2018, 13:00
Общество
Якутяне получили бесплатную юридическую помощь
23.03.2018, 12:50
Спорт
Трудящиеся Якутии встанут на лыжи
23.03.2018, 12:40
Происшествия
В Якутске пьяный водитель совершил ДТП
23.03.2018, 12:36
Политика
Экстра
Кадровый указ главы Якутии
23.03.2018, 12:30
Культура & Образование
Впервые колледж из Якутии получил премию экономического совета СНГ
23.03.2018, 12:20
Экономика
Сахаэнерго готовится к безаварийному прохождению весеннего паводка
23.03.2018, 12:10
Общество
За что пермяки поблагодарили начальника УФСИН Якутии
23.03.2018, 12:00
Общество
Эксклюзив
Бочкарева превзошла Путина
23.03.2018, 11:50
Республика
Новую хоккейную коробку устанавливают в Усть-Нере
23.03.2018, 11:40
Культура & Образование
Мегино-Кангаласский улус приглашает на работу выпускников ЯГСХА
23.03.2018, 11:30
Спорт
Из Хандыги стартовал II этап ралли-рейда на Полюс Холода
23.03.2018, 11:20
Экономика
МУП «Теплоэнергия»: Успейте оплатить долги без пени
23.03.2018, 11:10
Экология
В Якутии пройдет традиционный «час Земли»
23.03.2018, 11:00
Экономика
«Стерх» открыл новый офис в Якутске
23.03.2018, 10:46
Столица
Фотофакт
Зиму проводили – встречаем весну!
23.03.2018, 10:30
Культура & Образование
Выступление юного якутянина Валеры Кузакова на телеканале «Россия-1» покажут 25 марта
23.03.2018, 10:20
Столица
Резонанс
Айсен Николаев поддержал открытие проезда по ул. Кирова
23.03.2018, 10:10
Экономика
В Якутии на борьбу с паводком потратят 40 млн рублей
23.03.2018, 10:00
Политика
Турчак: Результаты выборов главы государства доказали право ЕР называться президентской партией
23.03.2018, 9:50
Желток
Видео
Якутские красавицы сорвали аплодисменты, спев песню группы «Руки вверх»
23.03.2018, 9:40
Экономика
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
23.03.2018, 9:30
Желток
Откровение Бровастой Энжи
23.03.2018, 9:20
Политика
Коллективу Минпрома и геологии Якутии представлен новый министр
23.03.2018, 9:15
Экономика
Позитив
В столице благодаря аэропорту «Якутск» открылся новый каток
23.03.2018, 9:04
Происшествия
В Мирном пожар уничтожил гараж и автомобиль
23.03.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 23 марта 2018
23.03.2018, 0:31
Культура & Образование
Эксклюзив
Владимир Индигирский посвятил песню своей жене
23.03.2018, 0:04
Политика
Сегодня день рождения замминистра
22.03.2018, 23:12
Желток
Фотофакт
Афанасий Лаптев выписал жену и ребенка из роддома
22.03.2018, 21:54
Происшествия
Скандал
В Якутске женщина, сбив ребенка, дала ей денежки за молчание
22.03.2018, 19:29
Общество
Туолбэ, махалля и искривление экономической географии на круглом столе с высоким гостем из федеральной Палаты
22.03.2018, 19:20
Финансы
Эксклюзив
Якутия опять берет в долг
22.03.2018, 19:07
Политика
Эксклюзив
Юрий Куприянов: Пост спикера Ил Тумэна не наследственный, и я на него претендую!
22.03.2018, 18:40
Политика
ПГ в Якутии: Список пополнился еще на четыре человека
22.03.2018, 18:40
Культура & Образование
Торжественное открытие III республиканских соревнований народов Севера «Игры детей Арктики»
22.03.2018, 18:30
Экономика
23 марта предстоят временные ограничения электроснабжения
22.03.2018, 18:20
Политика
Ольга Балабкина: Россияне, жители Дальнего Востока, в том числе Якутии, сделали верный выбор
22.03.2018, 18:10
Культура & Образование
В республике пройдет математический диктант
22.03.2018, 18:01
Происшествия
Экстра
Приговор за тройное убийство вынесли в Якутии
22.03.2018, 18:00
Общество
На измене: отговорки неверных мужчин
22.03.2018, 17:53
Происшествия
С начала года на дорогах Якутии погибли три ребенка, 28 пострадали
22.03.2018, 17:50
Культура & Образование
В Якутии объявлен конкурс открыток к 45-летнему юбилею ЮИД
22.03.2018, 17:40
Спорт
В Якутске стартовали «Игры детей Арктики»
22.03.2018, 17:30
Происшествия
Хамке «влепили» штраф за оскорбление судпристава
Архив новостей
Спорт
23 марта 2018, 16:55
167

Якутские борцы будут бороться сегодня в Болгарии

Сегодня в Болгарии начнется второй соревновательный день международного турнира по трем стилям борьбы «Дан Колов и Никола Петров». Якутскую школу вольной борьбы на престижных соревнованиях представят пятеро спортсменов.

В весовой категории до 57 кг в Софии выступят члены сборной команды Беларуси призер чемпионата мира Владислав Андреев и победитель международного турнира в Минске «Александр Медведь» Андрей Бекренев, цвета македонского флага будет защищать Владимир Егоров. От команды сборной России на ковер выйдет опытный мастер спорта международного класса Михаил Иванов.

Наиболее интересной встречей в стартовых схватках станет противостояние Владислава Андреева и лидера сборной России, победителя чемпионата страны и международного турнира «Иван Ярыгин» Завура Угуева. Андрей Бекренев будет бороться с представителем Турции, Владимир Егоров с борцом из Кореи, а Михаил Иванов проверит местного спортсмена.

В весе до 57 кг всего заявлено 18 спортсменов. Среди них можно выделить призеров чемпионата Европы Ахмета Пекера из Турции, французского борца Зохейра Эль Куарража, участника и призера многих международных турниров Франка Перелли из США.

Сегодня бороться в предварительных и полуфинальных встречах, помимо борцов весовой категории до 57 кг, выйдут спортсмены еще двух весов – до 65 и 74 кг. В этот же день пройдут финалы в 4 весовых категориях до 61, 70, 79 и 92 кг.

Еще один воспитанник якутской школы борьбы призер чемпионата России Евгений Коломиец будет выступать завтра в весовой категории до 97 кг.

В первый соревновательный день в составе сборной России трое борцов смогли выйти в золотые финалы.  Ильяс Бекбулатов в весе до 70 кг будет бороться с Хайдаром Явуз из Турции. В весе до 79 кг в финале встретятся двое россиян – Ахмед Гаджимагомедов и Алан Засеев.

В весе до 92 кг Абдулрашиду Садулаеву будет противостоять грузинский спортсмен Иракли Мтицури.

 

22 марта, София, Болгария.

Вольная борьба. «Дан Колов и Никола Петров». Программа соревнований (Время якутское).

17:00 – 21:00 Предварительные схватки весовых категорий до 57, 65 и 74 кг и утешительные встречи весовых категорий до 61, 70, 79, 92 кг.

23:00 Полуфинальные схватки весовых категорий до 57, 65 и 74 кг

01:00 Финалы 61, 70, 79, 92 кг.

Составы финальных пар с участием борцов России.

До 70 кг. Хайдар Явуз (Турция) — Ильяс Бекбулатов (Россия)

До 79 кг. Ахмед Гаджимагомедов — Алан Засеев (оба — Россия)

До 92 кг. Абдулрашид Садулаев (Россия) — Иракли Мтицури (Грузия)

comments powered by HyperComments
Источник: Sportyakutia.ru http://sportyakutia.ru/novosti/borba/6797-andreev-bekrenev-egorov-i-ivanov-yakutskie-bortsy-budut-borotsya-segodnya-v-bolgarii
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.03.2018, 18:40
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE: кто самый авторитетный депутат в Якутской гордуме?
20.03.2018, 2:58
Политика
Эксклюзив
Sex в коридорах власти Якутии — 2
19.03.2018, 19:57
Происшествия
В Якутии экс-глава муниципалитета предстанет перед судом
21.03.2018, 10:00
Общество
Некролог
Ушел из жизни бывший министр Якутии
21.03.2018, 13:44
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
18.03.2018, 11:00
Желток
Фотофакт
Известные якутяне голосуют!
20.03.2018, 2:25
Политика
Резонанс
«Падающего толкни» или кто рассуждает о «мечтах депутата»?
22.03.2018, 17:01
Политика
Эксклюзив
В чем феномен Грудинина в Якутии?
18.03.2018, 10:28
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка стала почетным послом МСИ «Дети Азии» на Сахалине
18.03.2018, 22:46
Политика
Когда озвучат предварительные итоги выборов президента РФ в Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
23.03.2018

Айхал Габышев единогласно переизбран

Эксклюзив
Культура & Образование
23.03.2018

Санита Ай: Театр эстрады пришлось брать штурмом

Экономика
23.03.2018

МУП «Теплоэнергия»: Успейте оплатить долги без пени

Экология
23.03.2018

В Якутии пройдет традиционный «час Земли»

Экономика
23.03.2018

«Стерх» открыл новый офис в Якутске

Фотофакт
Столица
23.03.2018

Зиму проводили – встречаем весну!

Позитив
Экономика
23.03.2018

В столице благодаря аэропорту «Якутск» открылся новый каток

Общество
22.03.2018

Туолбэ, махалля и искривление экономической географии на круглом столе с высоким гостем из федеральной Палаты