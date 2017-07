«Якутские Боотуры» впервые примут участие в соревнованиях по американскому футболу

Команда «Якутские Боотуры» впервые примет участие в Кубке Дальнего Востока по американскому футболу. Состязание состоится в сентябре 2017 года во Владивостоке.

Якутян курирует специалист международного класса Мишель Лоурен. «Это странствующий тренер, он согласился помочь нам бесплатно», — сообщил ЯСИА президент Федерации американского футбола Якутии Дуолан Андреев.

«I still live in France, but from my point of view, the future of american football is in Russia” (Я все еще живу во Франции, но, по моему мнению, будущее американского футбола — в России)», — написал на краудфандинговой платформе gofundme.com тренер.