Якутские «Бонни и Клайд» избили и ограбили пенсионера

Накануне в дежурную часть столичной полиции обратился 69–летний житель дома по ул. 8 Марта г. Якутска. Он сообщил, что оставил незапертой дверь, чем воспользовались неизвестные лица и, проникнув в квартиру, с применением насилия похитили у него планшет «Самсунг», телевизор марки «LG» белого цвета и скрылись в неизвестном направлении. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Через некоторое время подозреваемые граждане, проходившие по ориентировке, были замечены сотрудниками Росгвардии на пересечении улиц Жорницкого-Пионерская. Один из злоумышленников держал в руках телевизор.

Подозреваемыми оказались ранее судимый 26-летний уроженец Жиганского района и ранее не судимая 25-летняя уроженка Кобяйского района. В ходе личного досмотра у правонарушителей были изъяты похищенные вещи. Подозреваемые пояснили полицейским, что похищенную бытовую электронику планировали сдать в ломбард.

Задержанные доставлены в столичный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.