Якутские боксеры-юниоры стали триумфаторами первенства Дальнего Востока, состоявшегося с 1 по 5 февраля в городе Биробиджане (Еврейская автономная область). В копилке Якутии теперь четыре золотые медали, одна серебряная и три бронзовые. По результатам выступлений, сборная республики получила сразу четыре путевки на первенство России и заняла 2 место в командном зачете. Все спортсмены, завоевавшие первые места, входят в состав сборной Якутии.

«Особенно хочется отметить двух ребят – Яна Алексеева из Нюрбы и Евгения Мартынова из Мегино-Кангаласского улуса. Мы давно следим за их успехами и возлагаем на них большие надежды. Кто знает, может, они даже принесут Якутии олимпийское золото», – поделился президент Федерации бокса РС (Я) Петр Алексеев. Он отметил, что удачные выступления этих юниоров не стали сюрпризом: «Они и раньше прекрасно себя показывали, и их побед на региональном уровне мы ждали с нетерпением». Чуть сдержаннее отзывается о победах ребят старший тренер Яна Алексеева, Сергей Анохин: «В боксе есть такое понятие – Его Величество Удар. Поэтому удачное выступление наших боксеров, с одной стороны, ожидаемо, с другой – надо понимать, что произойти может все, что угодно».

Несмотря на то, что в этой дисциплине у нашей республики еще нет золотой олимпийской медали, причины ее ожидать есть. Якутск, Нюрбинский, Нерюнгринский и Хангаласский улус – неоспоримые лидеры развития бокса в Якутии. Как отметили в федерации бокса республики, сейчас большой потенциал показывает и Мегино-Кангаласский улус. Появление новых центров развития этого вида спорта – результат командной работы и самих молодых боксеров, и их тренеров, и поддержка руководства республики с Федерацией бокса. Помимо уже известных тренеров, как Василий Шестаков и Айаан Игнатьев, президент федерации отмечает и молодых специалистов Илью Иванова из Усть-Алданского улуса, Александра Мынта из Нерюнгри и Прокопия Петрова из Ленска – кстати, сопровождал ребят на дальневосточном первенстве именно он.

Сейчас перед боксерами Якутии стоит задача попасть и, что важно, закрепиться в сборной страны – как и в других видах спорта, в боксе конкуренция огромна. Однако, как отмечают в Федерации, у наших спортсменов большие шансы, особенно в малой весовой категории (до 51 кг). Сами боксеры таких легковесов называют «мухачами». Как объяснил Петр Алексеев, в этой категории у нас в республике особенно сильна конкуренция. Совсем другое положение в тяжеловесной категории – крупных парней-боксеров в Якутии не так много. «Несмотря на отдаленность от центра, у нашей республики большой потенциал, и если мы продолжим работать в таком ритме, надеемся добиться больших успехов», – подчеркнул руководитель республиканской федерации.