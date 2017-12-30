Якутские артисты в новогоднем эфире телеканала «Культура»

31 декабря 2017 года на телеканале «Культура» состоится эфир всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия». Республику Саха (Якутия) в нём представляет народный ансамбль танца «Өркɵн» Якутского колледжа культуры и искусств.

Наш ансамбль представил якутский торжественный танец «Кумысный» в постановке Станислава КАТАКОВА. Ребята впечатлили зрителей национальными костюмами, образностью и эмоциональной наполненностью.

Запись проходила 2 и 3 ноября 2017 года в г. Москве. Организаторами конкурса являются Министерство культуры Российской Федерации и Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова. Из 156 претендентов жюри выбрало 20 коллективов из разных регионов России, которые представили самобытные и запоминающиеся выступления. На церемонии награждения лауреатов с приветственным обращением к участникам выступила Тамара ПУРТОВА, директор Дома народного творчества: «Сегодня здесь собрались лучшие из лучших! Помимо высокого исполнительского уровня, актерской выразительности, самобытных национальных черт, в каждом из лауреатов присутствует некая изюминка. Поскольку столичную публику очень сложно удивить, нам хотелось, чтобы в исполнителях было что-то особенное».

Поздравляем с успешным участием на таком значимом фестивале художественного руководителя ансамбля ПАВЛОВУ Алену Гаврильевну, бессменного репетитора ансамбля АВВАКУМОВУ Ирину Еремеевну, организатора поездки ПРОТОПОПОВУ Саргылану Фоминичну и участников народного ансамбля танца «Өркɵн»: АРГУНОВУ Анну, БРЫЗГАЕВА Василия, ТРЕТЬЯКОВУ Андриану, ИВАНОВУ Дайаану, ИВАНОВА Анатолия, АЯРОВА Айгылана, ДАНИЛОВА Савелия, ПОСЕЛЬСКОГО Константина, ПЕТРОВУ Лию, НАУМОВУ Валентину, НАЗАРОВУ Аиду.

Успехов и дальнейшего процветания народному ансамблю танца «Өркɵн»!



Источник: Пресс-служба Якутского колледжа культуры и искусства