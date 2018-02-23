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Культура & Образование
23 февраля 2018, 17:15
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Якутские актеры представят фильм «Ага» на Берлинале

Фильм «Ага» болгарского режиссёра Милко Лазарова, в котором главные роли сыграли якутские актеры, 23 февраля закрывает основную программу международного кинофестиваля Берлинале.

«Ага» (рабочее название «Нанук») был снят в феврале-апреле 2017 года в Якутии. Фильм произвела кинокомпания Red carpet в содружестве с французскими и немецкими кинематографистами. В фильме снимались якутские актеры Михаил Апросимов, Феодосия Иванова, Галина Тихонова, Сергей Егоров, Афанасий Кылаев и другие.

Михаил Апросимов, Феодосия Иванова, Галина Тихонова сегодня утром прилетели в Берлин, где уже вечером пройдут по красной дорожке крупнейшего кинофестиваля.

Сардана Саввина, продюсер:

— Я приехала раньше в качестве эдвайзера в секции Native. Все спрашивают, почему фильм не в основном конкурсе, хотя и был представлен. Многие тут говорят, что этот фильм в списке самых ожидаемых. Эксперты уверены, что он мог бы претендовать на «Медведя». Но в любом случае, здесь, на таком крупном фестивале, не важно — конкурировать или не конкурировать. Уже то, что этот фильм закрывает конкурсную программу, можно считать успехом. Честно, до последнего не было ясно, будет ли фильм в основном конкурсе, это решение Дитера Косслика, директора фестиваля, и я не знаю, почему он принял такое решение.

Фильм определенно ждут, все билеты давно распроданы. Это большое, серьезное событие для якутского кино, поскольку все главные герои фильма актеры из Якутии, весь фильм на якутском языке с английскими субтитрами. Помимо европейской команды на съемочной площадке работали всего 30 якутян.

В целом на Берлинале все знают о якутском кино. Мы уже второй год участвуем. Интерес чувствуется, все ждут. И я думаю, что мы будем дальше развиваться и много чего интересного нас ждет впереди.

Премьеру фильма, красную дорожку, по которой пройдут якутские актеры, можно посмотреть сегодня ночью в прямом эфире.

Итак, в ночь с 23 на 24 февраля:

00:45 — фотокол;

00:55 — пресс-конференция;

05:30 — красная дорожка.

Чтобы посмотреть, проходим по ссылке: Berlinale 

 

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Источник: http://news.ykt.ru/article/68961
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