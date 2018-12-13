Якутскэнерго: Заплати и стань участником акции!

ПАО «Якутскэнерго» проводит акции по списанию пени для населения и юридических лиц. Акции продлится по 31 декабря включительно. У якутян есть отличная возможность рассчитаться с долгами за энергоресурсы без уплаты пени.

Акцией охвачены все улусы и районы республики в зоне обслуживания ПАО «Якутскэнерго».

В ходе акции можно оплатить без пени не только долги за электроэнергию: потребители, которым «Якутскэнерго» поставляет тепло и горячую воду (это, в основном, жители г. Якутска), имеют возможность погасить задолженность за данные коммунальные услуги.

Для сверки платежей пользователям Личного кабинета рекомендуется обратиться в кассы Энергосбыта.

Избавьтесь от долгов без штрафных санкций!

Напоминаем, что 25 декабря состоится розыгрыш среди добросовестных плательщиков – участников акции «Удачный платеж». Главный приз – туристическая путевка!

По всем вопросам об акции необходимо обращаться в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства, в г. Якутске – в Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).

Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.