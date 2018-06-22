«Якутскэнерго» выявило факты хищения электроэнергии на 48 млн рублей

Специалисты Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» за пять месяцев этого года выявили 1252 факта неучтенного потребления электрической энергии. Суммарный ущерб оценивается в 47,9 млн рублей. За этот же период возмещено, с учетом ранее выявленных фактов, более 25 млн рублей.

Наибольшее число нарушений происходит в бытовом секторе. С января по май специалисты составили 1003 акта о несанкционированном потреблении электроэнергии жителями республики, из них 634 приходится на Якутск и центральные районы республики. Общая сумма начислений по актам составила 16,8 млн рублей. На данный момент нарушители возместили, в том числе и по ранее выявленным нарушениям, более 9 млн рублей, также заключены соглашения о рассрочке выплаты начислений.

В предприятиях и организациях допущено 249 нарушений потребления электроэнергии, общая сумма начислений по ним составила около 25 млн рублей. Предприятия компенсировали, в том числе по ранее составленным актам, более 10 млн рублей.

«От действий нарушителей страдают все, — отмечает главный инженер Энергосбыта Максим Наконечный, — Неучтенное потребление приводит к ухудшению качества электроэнергии, происходят перепады напряжения в сети, что может привести к поломке бытовой электротехники, существует риск возникновения короткого замыкания, пожара, электротравм и гибели людей. Поэтому энергетики уделяют повышенное внимание борьбе с хищениями энергии».

Закон квалифицирует такие действия как правонарушение, за которое предусмотрено административное и уголовное наказание, и обязывает нарушителей возместить нанесенный ущерб. При самовольном подключении начисление осуществляется с учетом максимальной токовой нагрузки вводного кабеля за период, в течение которого производилось бездоговорное потребление, но не более чем за 1 год. При выявлении безучетного потребления расчет может быть произведен на сумму, превышающую норматив потребления в 10 раз. Размер штрафа за самовольное присоединение к сети для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Добросовестные граждане могут помочь энергетикам выявлять случаи хищения электроэнергии. Сообщить о фактах воровства электроэнергии можно по телефону «горячей линии» «Якутскэнерго»: 8 (4112) 49-70-00 или контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8(4112) 498-498.