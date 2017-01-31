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Экономика
31 января 2017, 11:32
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Якутскэнерго: в прошлом году возвращено 1 млрд 315 млн рублей

По результатам претензионно-исковой работы в 2016 году ПАО «Якутскэнерго» возвращено 1 млрд 315 млн рублей.

За прошедший год в «Якутскэнерго» рассмотрено 577 пакетов документов для проведения правовой экспертизы и подготовки материалов для передачи в судебные органы. Общий долг по этому досье составил 1 млрд 828 млн рублей.

По итогам проведенных мероприятий в досудебном порядке энергокомпании возвращено свыше 468 млн рублей, в том числе по электроэнергии – 442 млн рублей, по тепловой энергии и горячему водоснабжению – более 26 млн рублей.

За этот же период в суды общей юрисдикции передано 8 483 исковых заявления в отношении потребителей-граждан на сумму 208 млн рублей, из них удовлетворено 5 719 исковых заявлений с учетом исков, предъявленных ранее, на сумму 115 млн рублей. Кроме того, получено 6 288 исполнительных листов, по искам, предъявленным ранее, на сумму 116 млн рублей.

В отношении юридических лиц-должников предъявлено исков на сумму более 885 млн рублей. По итогам года произведена оплата исковой задолженности в размере 616 млн рублей, с учетом исков, предъявленных ранее.

– С правовой точки зрения претензия – это способ досудебного урегулирования спора. С точки зрения клиентоориентированности претензия – одна из форм обратной связи с потребителем продукции. Мы строим работу так, чтобы наш переговорный процесс с недобросовестными плательщиками вызвал у них ответный отклик, и они максимально быстро погасили долг. Для того, чтобы достигнуть результата, мы используем разные формы работы. Среди них уведомление неплательщиков письмами, заключение договоров о рассрочке, – говорит начальник отдела претензионной деятельности Энергосбыта Нюргуяна Куприянова. – Не последнюю роль в нашей деятельности играет человеческий фактор. Мы искренне стремимся помочь своим клиентам, чтобы во внесудебном порядке решить вопрос погашения долга за энергоресурсы, не доводя дело до судебного делопроизводства. Ведь это выгодно и потребителям, которые экономят на штрафах и государственных пошлинах. Мы разъясняем потребителям, что, если случилась трудная ситуация, и за ними тянется финансовый «хвост», есть разные способы решения данной проблемы.

Каждый потребитель должен понимать, что в случае неоплаты и дальнейшего наращивания долга вопрос о его погашении будет рассматриваться в судебном порядке, с последующим взысканием суммы, то есть оплаты за услугу ему не уйти. Затягивание платежного процесса ведет к увеличению суммы долга, ведь к ней прибавляется штраф.

Мы напоминаем, что своевременные платежи — это обеспечение бесперебойной работы энергокомпании, проведение плановых ремонтов энергообъектов, а в итоге – тепло и свет в наших домах, развитие производства в республике.

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Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
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