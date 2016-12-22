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Экономика
22 декабря 2016, 18:12
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Якутскэнерго: в новый год без долгов!

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Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» продолжает акцию для населения «Погаси долги без пени».

До 31 декабря потребителям – физическим лицам предоставляется возможность погасить задолженность по энергоресурсам, поставляемым «Якутскэнерго», без штрафных санкций.

Граждане, которые не в состоянии погасить всю сумму задолженности целиком, имеют возможность заключить соглашение о рассрочке выплаты долга.

Воспользуйтесь возможностью и встречайте новый год без долгов!

Напомним, что с начала 2016 года со вступлением в силу федерального закона об усилении платежной дисциплины потребителей энергоресурсов изменился порядок начисления пени. Так, начисление пени физическим лицам производится: с 31-го по 90-й день просрочки коммунальных платежей – в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки, с 91-го дня – в размере 1/130 ставки.

По всем вопросам необходимо обращаться в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства, в г. Якутске – в Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).

Телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05, 8 (4112) 498-498.

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Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».
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