Якутскэнерго: в досудебном порядке потребители вернули 2, 6 млрд рублей долга 

С января по декабрь 2017 года Энергосбытом ПАО «Якутскэнерго» направлены претензии об оплате задолженности 3872 предприятиям и организациям на сумму 5 064 млн рублей. 1407 потребителей ПАО «Якутскэнерго» оплатили долги в досудебном порядке на общую сумму 2 619,6 млн рублей. Работа, проводимая в досудебном порядке, увеличилась в разы. К примеру, в 2016 году в досудебном порядке поступило лишь 880,2 млн рублей.

За прошлый год заключены соглашения о реструктуризации задолженности с 220 предприятиями на общую сумму 113,7 млн рублей. По ним погашено 39,2 млн рублей долга. Ведется взыскание долгов и в претензионном порядке, который предполагает погашение потребителем задолженности самостоятельно, без обращения в суд.

В отношение должников применяются методы, способствующие досудебному взысканию долгов, а именно: уведомление неплательщика по телефону, смс или ватсап. Преимущества досудебного порядка взыскания для потребителей состоят в экономии и времени, и средств. Досудебное урегулирование избавляет от существенных дополнительных трат: по решению суда (в подавляющем большинстве случаев суды выносят решение в пользу ресурсоснабжающей организации) потребители-неплательщики обязаны не только возместить сумму задолженности, но и оплатить судебные издержки и пени.

Претензионный порядок досудебного урегулирования спора является обязательным для сторон в силу закона. Все это достигнуто благодаря слаженной работе специалистов участков, отделений и отдела претензионной деятельности.

– Направляем письма с вариантами решения проблемы, – отметил и. о. главного инженера Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Максим Наконечный. – Предлагаем заключать соглашение о реструктуризации. Зачастую потребители сами обращаются в компанию с гарантийными письмами по оплате в определенный срок. При неоплате должнику направляется претензия с суммой долга и обстоятельным пояснением: за что, за какой период образовалась задолженность. Документ содержит требование оплатить задолженность, и предупреждает о возможном обращении в судебные органы при невыполнении условий договора.