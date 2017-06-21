«Якутскэнерго» успешно завершило отопительный сезон

21 июня АО «Теплоэнергосервис» последним из структурных предприятий ПАО «Якутскэнерго» прекратило подачу тепла населению в арктическом Усть-Янском районе Якутии, успешно завершив отопительный сезон 2016-2017гг.

По оценке специалистов, нынешний отопительный период пройден без аварийных ситуаций, обращений жителей на некачественное теплоснабжение не поступало.

Для энергетиков Якутии уже давно начался следующий активный период – в разгаре кампания по подготовке к зиме 2017-2018гг., под пристальным вниманием руководства энергохолдинга ремонты, завоз топлива и необходимого оборудования в отдаленные северные районы Якутии. Нынешним летом предприятие завезет более 70 тысяч тонн грузов для нужд энергообъектов с помощью водного транспорта, основной объем, которого — топливно-энергетические ресурсы.

Источник: Пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»