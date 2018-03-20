Якутскэнерго: ущерб от хищений электроэнергии превысил 2 млн рублей

В Энергосбыте ПАО «Якутскэнерго» подвели итоги декады по выявлению и пресечению фактов неучтенного потребления электроэнергии. Общая сумма ущерба от нарушений оценивается в 2 млн 245 тыс. рублей.

Рейды с участием специалистов сбытового и сетевых филиалов Якутскэнерго прошли во всех улусах и районах республики, входящих в зону действия энергокомпании.

В ходе декады на объектах юридических лиц зафиксировано 19 случаев несанкционированного использования энергии, сумма ущерба превышает 432 тыс. рублей.

Выявлено 64 факта неучтенного потребления электроэнергии физическими лицами. Наибольшее число нарушений зафиксировано в г. Якутске (21 случай), Мирнинском районе (14). Общая сумма по актам о нарушениях составила 1 млн 813 тыс. рублей.

Активизировалась работа с гражданами и предприятиями, имеющими задолженность по ранее составленным актам. В результате нарушители возместили в досудебном порядке более 25 млн рублей. Заключено 11 соглашений о рассрочке выплаты долга на общую сумму порядка 11 млн рублей.

Напомним, что законодательство обязывает нарушителя компенсировать нанесенный им ущерб. При этом начисление по акту может ощутимо ударить по кошельку расхитителя энергии. В случае самовольного подключения компенсация осуществляется с учетом максимальной токовой нагрузки вводного кабеля за период, в течение которого производилось бездоговорное потребление, но не более чем за 1 год. А при выявлении факта безучетного потребления гражданином расчет может быть произведен на сумму, превышающую норматив потребления в 10 раз.

Нарушитель может быть привлечен и к административной ответственности. Размер штрафа за самовольное присоединение к сети для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Любое незаконное подключение таит в себе угрозу для жизни и здоровья самого нарушителя и окружающих его людей и может обернуться пожаром или электротравмой. Добросовестные граждане могут помочь энергетикам выявлять случаи хищения электроэнергии. Телефон доверия ПАО «Якутскэнерго»: 49-70-00; телефоны контакт-центра Энергосбыта: 8-800-100-22-05; 8 (4112) 498-498.