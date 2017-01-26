Якутскэнерго требует ответственности за энергообъекты

В Якутии сложилась практика, по которой энергообъекты сетевого комплекса (линии электропередачи, подстанции), построенные в разные годы самыми различными собственниками, превращаются в «ничейные». Вектор на отказ от непрофильных видов деятельности, который был взят в нашей стране в новом тысячелетии, вынудил бизнес и многие ведомственные структуры, попросту бросить их без надзора. В итоге – ускоренный износ, обветшание и аварийное состояние этих энергообъектов, что влечет снижение надежности электроснабжения, отключения.

Считается, что «Якутскэнерго» как гарантирующий поставщик обязано отвечать за весь энергокомплекс. А затраты на эксплуатацию, ремонт и реконструкцию в тариф закладывают только на то, что документально оформлено в собственность компании в пределах границ балансовой принадлежности. Перераспределить целевые средства на другие объекты (официальный бесхоз или объекты других собственников) невозможно. Но желающих переложить ответственность на энергетиков очень много.

В 1991 году за всеми объектами электрических сетей были закреплены владельцы. При этом, часть этих объектов не была должным образом зарегистрирована и впоследствии оказалась бесхозяйной.

Появляется бесхоз и сегодня. Нередки случаи, когда предприятия-застройщики не оформляют должным образом передачу электросетевого хозяйства вместе с вводимым объектом капитального строительства, хотя сети включаются в его стоимость и также должны быть переданы заказчику.

Бывает и намеренный отказ от имущества. Особенно когда сети приходят в аварийное состояние из-за того, что их своевременно не обслуживали, не ремонтировали. Для восстановления работоспособности порой требуется реконструкция, сопоставимая по стоимости со строительством нового комплекса электроснабжения.

Ответственность за должную эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства целиком и полностью возлагается законом на владельцев, вне зависимости от степени оформленности прав на имущество.

Энергокомпания не может запросто принять на баланс все, что негоже нерадивым собственникам. Объект по правилам должен находиться в действующем, работоспособном состоянии. А средств на приведение его в норму, у хозяев этого имущества, как правило, нет. Особенно, когда речь идет о муниципальной собственности.

Законом четко определена процедура передачи объектов без собственника. Орган местного самоуправления, при выявлении потенциального бесхоза, обязан провести проверку на наличие владельцев. Чтобы объект получил официальный статус бесхозяйного, необходимо пройти процедуру для постановки на учет в Росреестре и только после этого рассматривается возможность передачи его в эксплуатацию гарантирующему поставщику или сетевой организации.

Сегодня компанией «Якутскэнерго» и Правительством республики по соглашению о сотрудничестве ведется масштабная работа по консолидации в 2017-2018 годах объектов электроэнергетики, построенных за счет бюджета РС(Я). В перечень консолидируемого имущества также планируется включить объекты электроэнергетики, числящиеся за государственными и муниципальными структурами. Это объекты концессионного соглашения (2392 единицы стоимостью 458 748 467,00 руб), распредсети, ТП и КТП горнорудного подразделения АК «АЛРОСА», расположенные в Мирнинском и Ленском районах, объекты ГУП «ЖКХ РС(Я)», объекты муниципальных образований, сформированные в основном из бесхоза, а также вновь построенные за счет программ поддержки работников сельского хозяйства и молодежи.

Учет, своевременное грамотное обслуживание даже самых маломощных электросетевых объектов, это – стабильное надежное электроснабжение, отсутствие издержек связанных с его перебоями. И, в первую очередь, безопасность населения, наших детей. Случаи получения электротравм, к сожалению, постоянно регистрируются. И существенная часть – на бесхозных объектах, за которые никто не отвечает. На огромной территории нашей республики с ее сезонностью транспортной схемы, труднодоступными населенными пунктами практически в каждом районе, нельзя полагаться на авось. Нужно четко определять зону ответственности. И нести ее от начала до конца. По закону.