Якутскэнерго строит новые линии к подстанции «Майя»

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило строительство фундаментов и собрало более 30% опор для линий электропередачи по проекту расширения подстанции 220 кВ «Майя». Совокупная протяженность ЛЭП составляет 25,86 километра. Всего предстоит установить 116 опор в металлическом исполнении.

Проект предполагает строительство новых заходов линий электропередачи на подстанцию 220 кВ «Майя» и реконструкцию ПС «Табага», ПС «Нижний Бестях», ПС «Чурапча», ПС «Борогонцы», ПС «Бедеме», РДУ Якутскэнерго для присоединения электроустановок ПАО «Якутскэнерго» к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС».

Включение Центральной Якутии в Объединенную энергосистему Востока позволит решить проблему системной надежности энергоснабжения самого густонаселенного региона республики. При возникновении энергодефицита в Якутске станет возможным переключение потребителей на мощности ОЭС Востока. Помимо этого, Центральная Якутия получит доступ на оптовый рынок электрической мощности.