«Якутскэнерго» разъясняет случаи применения повышающего коэффициента 

С 1 января 2017 года Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» при расчетах по нормативам потребления ресурсов применяет повышающий коэффициент 1,5.

Эта мера, введенная действующим законодательством, призвана стимулировать потребителей устанавливать индивидуальные приборы учета для энергосбережения и рационального потребления коммунальных ресурсов.

Согласно действующему законодательству, повышающий коэффициент применяется для расчетов с собственниками, которые не установили приборы учета при наличии технической возможности. Если счетчик, вышедший из строя, не был восстановлен (или заменен) в течение трех месяцев или срок его эксплуатации истек более трех месяцев назад, компания также вправе применить повышающий коэффициент. Абоненты, у которых нет технической возможности установить индивидуальный прибор учета, платят, как и раньше, по нормативу без повышающего коэффициента.

Энергетики обращают внимание, что повышающий коэффициент также будет применен, если собственник два и более раза не пустил представителя Энергосбыта для проверки приборов учета и снятия показаний. Эту ситуацию регламентирует постановление правительства РФ о правилах предоставления коммунальных услуг. Кроме того, в случае несанкционированного подключения счетчиков к инженерным системам и незаконном вмешательстве в работу прибора учета, для расчета объема потребления ресурса будет применяться повышающий коэффициент 10. Подробно о том, в каких случаях применяется ПК вы можете узнать на сайте «Якутскэнерго» по адресу: http://yakutskenergo.ru/privat_pers/multiplying-factor.php

Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ в 20 улусах (районах) республики, расположенных на территории Центрального, Западного и Южно-Якутского энергорайонов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую